Планові перевірки аптек відновляться з 1 січня, – Ляшко

Related video

Планові перевірки аптечних закладів буде відновлено з 1 січня 2025 року, вони стосуватимуться і тих аптек, які працюють на території лікарень. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Укрінформу", передає "Цензор".

"Досі в нас був мораторій на проведення перевірок. Але уряд ухвалив рішення, і з 1 січня 2025 року відновлюються планові перевірки аптечних закладів Держлікслужбою. Раніше ми точково реагували на звернення громадян щодо порушень в тих чи інших аптечних закладах. І Держлікслужба мала право перевірити аптечний заклад за погодженням з МОЗ", – розповів Ляшко.

Але з 1 січня, за його словами, аптеки будуть планово будуть перевіряти, і передусім планові перевірки проводитимуть в аптеках, які розміщені в закладах охорони здоров'я.

Також Ляшко нагадав, що аптечні заклади, які працюють в лікарнях, або на території лікарень, зобов'язані працювати за програмою "Доступні ліки" й мати в своєму асортименті ті лікарські засоби, вартість яких повністю або частково відшкодовує держава.

"У разі, якщо в аптечному закладі при лікарні пацієнту відмовили у відпуску препарату з "Доступних ліків", він може звернутися на гарячу лінію НСЗУ за телефоном: 16-77. Національна служба здоров'я також передає цю інформацію регулятору – Держлікслужбі", – зауважив Ляшко.

Він додав, що у випадках, якщо в лікарні у пацієнта вимагають або пропонують купити лікарські засоби, необхідно перш за все звернутися до адміністрації лікарні, також можна подати скаргу в Національну службу здоров'я.

"Якщо медзаклад має договір з НСЗУ і працює за пакетами Програми медичних гарантій, лікування повинно повністю компенсуватися коштами Програми медичних гарантій. Якщо ж людині кажуть, що потрібно купити якісь ліки, необхідно інформувати Національну службу здоров'я", – зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, 13 грудня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розширення програми "Доступні ліки" на всі аптеки, які працюють в державі.

Нагадаємо, у 2024 році ціни на ліки в Україні зросли на 10,8%. Зростання сповільнилося майже до темпів 2021 року.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який спрощує процедуру реєстрації лікарських засобів, що закуповуються держпідприємством "Медичні закупівлі України". Відповідні зміни планується внести до закону про лікарські засоби.

До того Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо паралельного імпорту лікарських засобів)", який дозволяє паралельний імпорт ліків з 1 січня 2025 року.

Як повідомлялося, на період дії воєнного стану постановою уряду № 303 від 13 березня 2022 року запроваджено мораторій на проведення заходів державного контролю і державного ринкового нагляду. Було дозволено здійснювати лише позапланові перевірки за окремим рішенням центральних органів виконавчої влади за наявності визначених підстав. Окремим рішенням уряду цей мораторій було скасовано з 1 січня 2025 року.