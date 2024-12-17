Аптечные сети захватили рынок в Украине: результат — высокие цены на лекарства, — СМИ

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Несмотря на то, что количество аптек стремительно растет, фармацевтический рынок Украины проживает глубокий кризис, связанный с монополизацией. На этом фоне у страны отсутствует его полноценное государственное регулирование, за провалы в котором расплачиваются украинцы. Об этом говорится в материале издания Телеграф.

Издание проанализировало, что сейчас более 90% рынка контролируют всего два дистрибьютора и 5 крупнейших так называемых "аптечных сетей", которые диктуют свои условия покупателям и государству. При этом у самих аптек развязаны руки для того, чтобы использовать "маркетинговые хитрости". Результат такого положения вещей — это высокие наценки на лекарства, ограничение ассортимента лекарств и давление на их производителей.

Журналисты отмечают, что почти 60% розничной торговли лекарств сейчас контролируют: АНЦ, "Подорожник", "9-1-1", "Желаем здоровья" и "Аптека Доброго Дня". Владельцами АНЦ являются бизнесмены из Запорожья Константин Пучин, Андрей Ахтырский и Артур Кадушкин. "Подорожник" принадлежит львовскому бизнесмену Александру Федечко. Владельцы "9-1-1" — Ашот Даниелян и его сын Сергей. "Желаем здоровья" принадлежит трем киевским бизнесменам Игорю Пустовиту, Андрею Варченко и Александру Кощею. Владелец "Аптеки Доброго Дня" — киевлянин Игорь Червоненко, родной брат политика Евгения Червоненко.

Проблема в том, отмечает издание, что сейчас в Украине нет законодательного определения "аптечных сетей", а государственные органы демонстрируют пассивность в решении этой проблемы рынка. Это один из факторов, который стимулирует монополию. Поэтому первым важным шагом в этом направлении должно стать конкретное законодательное определение "аптечная сеть", что позволит: определить компании, которые подпадают под особое регулирование; четко разграничить независимые аптеки от аптечных сетей; ограничить диктат монополистов; обеспечить прозрачность и стимулировать конкуренцию.

Также, говорится в материале, проблемой является то, что сейчас украинское законодательное поле вообще не ограничивает владельцев аптек в манипулятивных маркетинговых приемах. Поэтому аптеки пользуются маркетинговыми договорами: получают вознаграждения за продвижение определенных препаратов.

Решением для Украины должен был бы стать строгий контроль государства над прозрачностью сделок между производителями, дистрибьюторами и аптеками. В идеале должен быть введен запрет на маркетинговые договоры, что защитит потребителей и повысит доступность лекарств.

Издание напоминает, что сейчас на рассмотрении в парламенте уже есть правительственный законопроект №11493, который может стать основой для снижения цен в аптеках и борьбы с монополиями. Он проголосован в первом чтении и пока до конца не понятно, в какой версии его вынесут ко второму, однако есть вероятность, что именно этот законопроект позволит побороть монополию.