Аптечні мережі захопили ринок в Україні: результат – високі ціни на ліки, - ЗМІ

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Попри те, що кількість аптек стрімко зростає, фармацевтичний ринок України проживає глибоку кризу, пов’язану з монополізацією. На цьому фоні у країни відсутнє його повноцінне державне регулювання, за провали у якому розплачуються українці. Про йдеться у матеріалі видання Телеграф.

Видання проаналізувало, що наразі понад 90% ринку контролюють всього два дистриб’ютори та 5 найбільших так званих "аптечних мереж", які диктують свої умови покупцям і державі. При цьому у самих аптек розв’язані руки для того, аби використовувати "маркетингові хитрощі". Результат такого стану речей – це високі націнки на ліки, обмеження асортименту ліків та тиск на їх виробників.

Журналісти зазначають, що майже 60% роздрібної торгівлі ліків нині контролюють: АНЦ, "Подорожник", "9-1-1", "Бажаємо здоров’я" і "Аптека Доброго Дня". Власниками АНЦ є бізнесмени із Запоріжжя Костянтин Пучин, Андрій Ахтирський та Артур Кадушкін. "Подорожник" належить львівському бізнесмену Олександру Федечку. Власники "9-1-1" – Ашот Данієлян та його син Сергій. "Бажаємо здоров’я" належить трьом київським бізнесменам Ігорю Пустовіту, Андрію Варченку та Олександру Кощею. Власник "Аптеки Доброго Дня" – киянин Ігор Червоненко, рідний брат політика Євгена Червоненка.

Проблема у тому, наголошує видання, що наразі в Україні немає законодавчого визначення "аптечних мереж", а державні органи демонструють пасивність у вирішенні цієї проблеми ринку. Це один із факторів, який стимулює монополію. Відтак першим важливим кроком у цьому напрямку мало б стати конкретне законодавче визначення "аптечна мережа", що дозволить: визначити компанії, які підпадають під особливе регулювання; чітко розмежувати незалежні аптеки від аптечних мереж; обмежити диктат монополістів; забезпечити прозорість та стимулюватиме конкуренцію.

Також, йдеться у матеріалі, проблемою є те, що наразі українське законодавче поле взагалі не обмежує власників аптек у маніпулятивних маркетингових прийомах. Відтак аптеки користуються маркетинговими договорами: отримують винагороди за просування певних препаратів.

Рішенням для України мав би стати суворий контроль держави над прозорістю угод між виробниками, дистриб’юторами та аптеками. В ідеалі має бути запроваджена заборона на маркетингові договори, що захистить споживачів та підвищить доступність ліків.

Видання нагадує, що зараз на розгляді у парламенті вже є урядовий законопроєкт №11493, який може стати основою для зниження цін в аптеках та боротьби з монополіями. Він проголосований у першому читанні і наразі до кінця не зрозуміло, в якій версії його винесуть до другого, проте є імовірність, що саме цей законопроєкт дозволить побороти монополію.