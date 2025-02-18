У Києві водій назвав військовослужбовицю "п'яним бидлом": всі подробиці скандалу (фото)

Військовослужбовиця Ксенія Пономарьова розповіла, що під час поїздки в транспорті їй нахамив водій. На інцидент вже відреагували в Державній службі України з безпеки на транспорті та в КМВА.

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Водій однієї зі столичних маршруток назвав військовослужбовицю Ксенію Пономарьову під час її поїздки в громадському транспорті "п'яним бидлом". Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Жінка зазначила, що це не перший інцидент з водієм — за кілька днів до цього випадку цей же чоловік вже виганяв її з тролейбуса. За словами військової, цього разу він керував маршрутом №410 і різко рушив після зупинки, поки в салоні транспортного засобу жінка намагалася пред'явити посвідчення учасника бойових дій.

"Кричати він почав відразу, переходячи на "ти". Я відповіла, що пам'ятаю його ставлення до нас, він різко загальмував, і я впала. Я упала просто в проході на підлогу з брудною кашею з мокрого снігу", — розповіла Ксенія Пономарьова.

Після цього водій назвав її "п'яним бидлом". Жінка наголосила, що вона їхала з курсу англійської мови для військових на подальшу підготовку, а після контузії майже не бачить одним оком й рухається повільно. Під час інциденту жоден із присутніх у транспорті не допоміг військовослужбовиці й не зробив зауваження водієві.

"Це неприпустимо, коли дотичність до ЗСУ викликає бажання образити, назвати бидлом, бл*ддю etc, побити, штиркнути ножичком чи взагалі підірвати. До чого неповажне українське суспільство докотилось?", — зазначила вона.

Інцидент з військовослужбовицею в Києві: реакція

На інцидент відреагували в Державній службі України з безпеки на транспорті. Там зазначили, що розпочато внутрішнє розслідування інциденту, а водія відсторонено від посади. У відомстві додали, що з водіями будуть проведені додаткові інструктажі щодо дотримання правил дорожнього руху і безпеки перевезення пасажирів на міських маршрутах Києва.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що в столиці існують випадки, коли водії маршруток відмовляють у безкоштовному проїзді військовим Збройних сил України. Він зазначив, що цей водій вів себе неприпустимо.

"Наголошую, що подібне ми маємо викорінити. Захист та соціальні гарантії для військових — база та елементарна вдячність їм за те, що вони роблять для кожного з нас щодня", — наголосив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що 15 січня стало відомо, що у приміщенні Бучанського територіального центру комплектування та соціальної підтримки застосували силу до адвокатки Марії Населенко. Жінка має інвалідність 3 групи через захворювання, отримане під час військової служби, є волонтеркою та матір’ю добровольця.

Додамо, 17 лютого начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев оприлюднив виступ учнів школи №309 Києва під час святкового концерту. В номері військового побив цивільний.