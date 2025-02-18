В Киеве водитель назвал военнослужащую "пьяным быдлом": все подробности скандала (фото)

Военнослужащая Ксения Пономарева рассказала, что во время поездки в транспорте ей нахамил водитель. На инцидент уже отреагировали в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте и в КГВА.

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Водитель одной из столичных маршруток назвал военнослужащую Ксению Пономареву во время ее поездки в общественном транспорте "пьяным быдлом". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Женщина отметила, что это не первый инцидент с водителем — за несколько дней до этого случая этот же мужчина уже выгонял ее из троллейбуса. По словам военной, на этот раз он управлял маршрутом №410 и резко тронулся после остановки, пока в салоне транспортного средства женщина пыталась предъявить удостоверение участника боевых действий.

"Кричать он начал сразу, переходя на "ты". Я ответила, что помню его отношение к нам, он резко затормозил, и я упала. Я упала прямо в проходе на пол с грязной кашей из мокрого снега", — рассказала Ксения Пономарева.

После этого водитель назвал ее "пьяным быдлом". Женщина подчеркнула, что она ехала с курса английского языка для военных на дальнейшую подготовку, а после контузии почти не видит одним глазом и двигается медленно. Во время инцидента ни один из присутствующих в транспорте не помог военнослужащей и не сделал замечание водителю.

"Это недопустимо, когда причастность к ВСУ вызывает желание оскорбить, назвать быдлом, бл*дью etc, побить, штыркнуть ножичком или вообще взорвать. До чего неуважительное украинское общество докатилось?", — отметила она.

Инцидент с военнослужащей в Киеве: реакция: реакция

На инцидент отреагировали в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте. Там отметили, что начато внутреннее расследование инцидента, а водитель отстранен от должности. В ведомстве добавили, что с водителями будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению правил дорожного движения и безопасности перевозки пассажиров на городских маршрутах Киева.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко добавил, что в столице существуют случаи, когда водители маршруток отказывают в бесплатном проезде военным Вооруженных сил Украины. Он отметил, что этот водитель вел себя недопустимо.

"Подчеркиваю, что подобное мы должны искоренить. Защита и социальные гарантии для военных — база и элементарная благодарность им за то, что они делают для каждого из нас ежедневно", — отметил Тимур Ткаченко.

Напомним, что 15 января стало известно, что в помещении Бучанского территориального центра комплектования и социальной поддержки применили силу к адвокату Марии Населенко. Женщина имеет инвалидность 3 группы из-за заболевания, полученного во время военной службы, является волонтером и матерью добровольца.

Добавим, 17 февраля начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев обнародовал выступление учеников школы №309 Киева во время праздничного концерта. В номере военного избил гражданский.