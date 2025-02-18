Спалах грипу та ГРВІ в Україні: на дистанційне навчання переходять всі школи ще однієї області

В Івано-Франківській області за останній тиждень зафіксували понад 15 тисяч нових випадків захворювань. Навчальні заклади перевели на "дистанційку" до 4 березня.

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Заклади загальної та передвищої освіти Прикарпаття переходять на дистанційне навчання через різке зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у вівторок, 18 лютого.

Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обмежувальні заходи діятимуть з 19 лютого по 4 березня.

За останній тиждень на Прикарпатті зафіксували понад 15 тисяч нових випадків захворювань. Це на 22% більше, ніж тижнем раніше. Від початку року грип і ГРВІ діагностували у 118 тисяч людей, з них понад 74 тисячі — діти. Також виявлено 874 випадки COVID-19, зокрема 101 серед дітей.

До лікарень госпіталізували 1845 осіб, з них 1052 дитини (57%). Через COVID-19 шпиталізували 483 пацієнтів, серед яких 58 дітей.

Станом на 18 лютого 169 шкіл перейшли на дистанційне навчання, дев’ять закрили на карантин. Тимчасово не працюють 59 із 388 дитсадків.

Комісія рекомендувала місцевій владі продовжити моніторинг ситуації та за потреби зупиняти роботу дитсадків, а вишам — запроваджувати дистанційку. У лікарнях обмежили відвідування пацієнтів і ввели "масковий режим".

Нагадаємо, з 18 лютого на дистанційне навчання на11 днів перейшли школи Львівської області. У лікарнях обмежили відвідування пацієнтів і зпровадили масковий режим.

12 лютого Міністерство охорони здоров'я попередило, що через зростання захворюваності на ГРВІ в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях можуть запровадити "локальний карантин".