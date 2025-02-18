Вспышка гриппа и ОРВИ в Украине: на дистанционное обучение переходят все школы еще одной области

В Ивано-Франковской области за последнюю неделю зафиксировали более 15 тысяч новых случаев заболеваний. Учебные заведения перевели на "дистанционку" до 4 марта.

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Учреждения общего и предвысшего образования Прикарпатья переходят на дистанционное обучение из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук во вторник, 18 февраля.

Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ограничительные меры будут действовать с 19 февраля по 4 марта.

За последнюю неделю на Прикарпатье зафиксировали более 15 тысяч новых случаев заболеваний. Это на 22% больше, чем неделей ранее. С начала года грипп и ОРВИ диагностировали у 118 тысяч человек, из них более 74 тысяч — дети. Также выявлено 874 случая COVID-19, в том числе 101 среди детей.

В больницы госпитализировали 1845 человек, из них 1052 ребенка (57%). Из-за COVID-19 госпитализировали 483 пациентов, среди которых 58 детей.

По состоянию на 18 февраля 169 школ перешли на дистанционное обучение, девять закрыли на карантин. Временно не работают 59 из 388 детсадов.

Комиссия рекомендовала местным властям продолжить мониторинг ситуации и при необходимости останавливать работу детсадов, а вузам — вводить дистанционку. В больницах ограничили посещение пациентов и ввели "масочный режим".

Напомним, с 18 февраля на дистанционное обучение на11 дней перешли школы Львовской области. В больницах ограничили посещение пациентов и ввели масочный режим.

12 февраля Министерство здравоохранения предупредило, что из-за роста заболеваемости ОРВИ в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях могут ввести "локальный карантин".