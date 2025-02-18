Усик захищатиме дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії

Боксер вже має 2 вищі освіти. Захищати дисертацію Усик планує у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Related video

Український боксер і чемпіон Олександр Усик буде захищати дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю "Право". Про це повідомляється на сайті інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі 38-річний Олександр Усик буде захищати дисертацію на тему "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

Спортсмен планує здобути ступінь доктора філософії за спеціальністю "Право" у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

У 2020 році Олександр Усик став студентом психологічного факультету Харківського національного університету внутрішніх справ. До цього він вже мав одну вищу освіту, яку здобув у Львівському державному університеті фізичної культури.

Раніше Усик розповів, що розраховує завершити кар’єру в найближчі два роки.

Нагадаємо, що Олександр Усик увійшов до топ 10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу. За два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі український чемпіон отримав 122 мільйони доларів. Британський боксер розташувався на третій сходинці рейтингу, заробивши 147 мільйонів.