Боксер уже имеет 2 высших образования. Защищать диссертацию Усик планирует в Харьковском национальном университете внутренних дел.

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Украинский боксер и чемпион Александр Усик будет защищать диссертацию на соискание степени доктора философии по специальности "Право". Об этом сообщается на сайте информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе 38-летний Александр Усик будет защищать диссертацию на тему "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

Спортсмен планирует получить степень доктора философии по специальности "Право" в Харьковском национальном университете внутренних дел.

В 2020 году Александр Усик стал студентом психологического факультета Харьковского национального университета внутренних дел. До этого он уже имел одно высшее образование, которое получил во Львовском государственном университете физической культуры.

Ранее Усик рассказал, что рассчитывает завершить карьеру в ближайшие два года.

Напомним, что Александр Усик вошел в топ 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. За два поединка против Тайсона Фьюри украинский чемпион получил 122 миллиона долларов. Британский боксер расположился на третьей строчке рейтинга, заработав 147 миллионов.