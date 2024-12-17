Агентство оборонных закупок не использует бюджет и срывает поставки, — СМИ

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В конце ноября в информпространстве появилась информация, что распоряжением № 1191-р Кабмин передал 23 миллиарда гривен Министерства обороны Украины Администрации Государственной пограничной службы для закупки боеприпасов у польской компании "PHU Lechmar Sp.z.o.o", которая до этого имела невыполненный контракт с тем же Агентством оборонных закупок, передают "Факты".

14 декабря Министерство обороны Украины прокомментировало изданию "LIGA.net" решение о таком распределении средств: на конец ноября Агентство оборонных закупок имело 45 миллиардов гривен нераспределенных средств.

"Ситуация странная — ноябрь месяц, а Агентство оборонных закупок до сих пор не определило, куда направит 1/7 часть своего годового бюджета. Неужели наши защитники полностью обеспечены дронами, боеприпасами, качественными минометными минами и всем остальным?", — спрашивают журналисты.

В материале говорится, что в СМИ неоднократно ссылались на источники в Минобороны, которые рассказывают, что недовольство работой Марины Безруковой растет — Агентство не только не использует предоставленные бюджетом средства, но и "жонглирует потребностями военных, заключая контракты на то, что предлагают аффилированные поставщики".

"Агентство работает по принципу: лучше не использовать средства, чем купить что-то не у своих" — говорят в Минобороны", — написал политолог Андрей Миселюк.

Издание отмечает, что критическая ситуация снова возникает с 120 мм минометными боеприпасами — на этот год Агентство законтрактовало более 1 миллиона мин такого калибра, но Вооруженные Силы получили лишь 35% планируемых объемов. Это при том, что Агентство не останавливает поставки "проблемных" мин.

"По имеющейся информации, результаты 2024-го года уже не волнуют Марину Безрукову — она сейчас пытается заключить как можно больше контрактов на следующие периоды...", — резюмирует автор материала.