Агенція оборонних закупівель не використовує бюджет та зриває поставки, — ЗМІ

Related video

Наприкінці листопада в інформпросторі з’явилася інформація, що розпорядженням № 1191-р Кабмін передав 23 мільярди гривень Міністерства оборони України Адміністрації Державної прикордонної служби для закупівлі боєприпасів у польської компанії "PHU Lechmar Sp.z.o.o", яка до цього мала невиконаний контракт з тією ж Агенцією оборонних закупівель, передають "Факти".

14 грудня Міністерство оборони України прокоментувало виданню "LIGA.net" рішення щодо такого розподілу коштів: на кінець листопада Агенція оборонних закупівель мала 45 мільярдів гривень нерозподілених коштів.

"Ситуація дивна — листопад місяць, а Агенція оборонних закупівель досі не визначила, куди направить 1/7 частину свого річного бюджету. Невже наші захисники повністю забезпечені дронами, боєприпасами, якісними мінометними мінами і всім іншим?", — запитують журналісти.

У матеріалі йдеться, що у ЗМІ неодноразово посилались на джерела в Міноборони, які розповідають, що невдоволення роботою Марини Безрукової зростає — Агенція не тільки не використовує надані бюджетом кошти, але й "жонглює потребами військових, укладаючи контракти на те, що пропонують афілійовані постачальники".

"Агенція працює за принципом: краще не використати кошти, аніж купити щось не у своїх" — кажуть у Міноборони", — написав політолог Андрій Миселюк.

Видання зазначає, що критична ситуація знову виникає з 120 мм мінометними боєприпасами — на цей рік Агенція законтрактувала більше 1 мільйону мін такого калібру, але Збройні Сили отримали лише 35% планованих обсягів. Це при тому, що Агенція не зупиняє постачання "проблемних" мін.

"За наявною інформацією, результати 2024-го року вже не хвилюють Марину Безрукову — вона зараз намагається укласти якомога більше контрактів на наступні періоди…", — резюмує автор матеріалу.