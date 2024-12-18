"Как экономист, я бы советовал вводить изменения, которые влияют на рынки, только после профильных экспертиз и при наличии экономического обоснования", — Алексей Кущ

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В своей заметке на "Фейсбук" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ высказался по актуальному на сегодня вопросу "Действительно ли государство должно резко вмешаться в регулирование рынка лекарств?".

Эксперт напомнил, что оптовая торговля лекарствами является лицензированным видом деятельности в Украине, как в конце концов и в ЕС. И эта деятельность предусматривает обязательное соблюдение европейских требований GDP, то есть — Good Distribution Practice.

Кущ выразил мнение, что обвинения в монопольном положении и картельном сговоре требуют доказательств и делать это должен компетентный орган — Антимонопольный комитет. "По данным исследования "Industry research. Pharma distribution" аналитической компании Gain.pro, европейский рынок фармацевтической дистрибуции значительно консолидирован. Три ведущих игрока аккумулируют львиную долю рынка, что составляет >60% в оптовом сегменте", — отмечает аналитик.

Он также пишет: "Дистрибьюторы не могут нести полную ответственность за стоимость лекарств, ведь по данным аналитической компании "Proxima Research", на долю дистрибьюторов приходится лишь 5,9% в структуре стоимости лекарств. Ключевое ценовое влияние оказывают импортеры лекарств и производители."

В дополнение эксперт напомнил, что в Европейском Союзе действует Директива Совета 89/105 от 21 декабря 1988 года. Она касается в частности прозрачности мер, регулирующих цены на препараты для применения у человека. Эти меры предусматривают два основных правила. Первое — маркетинг лекарственного средства разрешен только после того, как компетентные органы утвердили цену на него. Второе — повышение цены на препарат разрешается только после получения предварительного разрешения компетентных органов.

"Ничего не надо придумывать", — подытожил А.Кущ, и дал совет — "Как экономист, я бы советовал вводить изменения, которые влияют на рынки, только после профильных экспертиз и при наличии экономического обоснования"

Напоминаем, что 14 декабря в Минздраве состоялось совещание, на котором обсуждали изменения в законопроект №11493. По его итогам, председатель общественного союза "Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА" Т.Котляр заявила, что реализация предложений, которые предварительно не согласовали с участниками рынка, и которые не основываются на исследованиях и моделировании, могут обвалить фармацевтическую отрасль и подорвать платежеспособность аптечных сетей. Однако государство на самом деле имеет реальный механизм для удешевления лекарств — это реимбурсация, то есть — полная или частичная компенсация со стороны государства цены на препарат из утвержденного им перечня.