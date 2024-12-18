"Як економіст, я би радив запроваджувати зміни, які впливають на ринки, тільки після профільних експертиз та за наявності економічного обґрунтування", — Олексій Кущ

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У своєму дописі на "Фейсбук" економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ висловився з актуального на сьогодні питання "Чи дійсно держава має різко втрутитись в регулювання ринку ліків?".

Експерт нагадав, що оптова торгівля ліками є ліцензованим видом діяльності в Україні, як зрештою і в ЄС. І ця діяльність передбачає обов’язкове дотримання європейських вимог GDP, тобто — Good Distribution Practice.

Кущ висловив думку, що звинувачення у монопольному становищу та картельній змові потребують доказів і робити це має компетентний орган – Антимонопольний комітет. "За даними дослідження "Industry research. Pharma distribution" аналітичної компанії Gain.pro, європейський ринок фармацевтичної дистрибуції є значно консолідованим. Три провідні гравці акумулюють левову частку ринку, що становить >60% в оптовому сегменті.", — зазначає аналітик.

Він також пише: "Дистриб’ютори не можуть нести повну відповідальність за вартість ліків, адже за даними аналітичної компанії "Proxima Research", на долю дистриб’юторів припадає лише 5,9% в структурі вартості ліків. Ключовий ціновий вплив справляють імпортери ліків та виробники."

На додачу експерт нагадав, що в Європейському Союзі діє Директива Ради 89/105 від 21 грудня 1988 року. Вона стосується зокрема прозорості заходів, які регулюють ціни на препарати для застосування у людини. Ці заходи передбачають два основних правила. Перше — маркетинг лікарського засобу дозволено лише після того, як компетентні органи затвердили ціну на нього. Друге — підвищення ціни на препарат дозволяється лише після отримання попереднього дозволу компетентних органів.

"Нічого не треба придумувати", — підсумував О.Кущ, та дав пораду – "Як економіст, я би радив запроваджувати зміни, які впливають на ринки, тільки після профільних експертиз та за наявності економічного обґрунтування"

Нагадуємо, що 14 грудня у МОЗ відбулася нарада, на який обговорювали зміни до законопроекту №11493. За її підсумками, голова громадської спілки "Всеукраїнська фармацевтична спілка "ФАРМУКРАЇНА" Т.Котляр заявила, що реалізація пропозицій, які попередньо не погодили с учасниками ринка, і які не ґрунтуються на дослідженнях та моделюваннях, можуть обвалити фармацевтичну галузь та підірвати платоспроможність аптечних мереж. Проте держава насправді має реальний механізм для здешевлення ліків – це реімбурсація, тобто – повна або часткова компенсація з боку держави ціни на препарат із затвердженого нею переліку.