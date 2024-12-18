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Ситуация на Черниговщине вызывает серьезное беспокойство, ведь от деятельности ключевых компаний зависит стабильность региона, наполнение бюджета, рабочие места и обеспечение тысяч семей в условиях полномасштабной российской агрессии на территории Украины.

Борис Приходько известен своей скандальной карьерой еще со времен правления Януковича. В 2014 году его имя фигурировало в уголовном производстве о хищении 2 миллиардов гривен из Аграрного фонда, которые исчезли через "Брокбизнесбанк" Сергея Курченко. За эти махинации Приходько грозило 12 лет заключения, но дело было затянуто. Позже он избежал ответственности, получив депутатский мандат от Прилуцкого округа. Об этом говорится в материале Обоз.

Как пишет издание, на Черниговщине Борис Приходько стал символом незаконного давления. Его действия не ограничиваются только агропредприятиями — под его влиянием оказались и другие успешные компании региона, которые работают честно, платят налоги и обеспечивают общество рабочими местами.

В обращении говорится о систематических попытках со стороны Приходько и связанных с ним структур рейдерским путем захватить предприятия, парализовать их работу, арестовать счета и имущество. Подобные действия во время войны недопустимы, ведь каждая копейка с налогов — это поддержка армии и тыла. Зато действия Приходько несут угрозу не только экономической стабильности региона, но и жизни тысяч людей, которые зависят от этих предприятий.

Журналисты отмечают, что не менее тревожным является возможное влияние Приходько на Черниговский апелляционный суд, где сомнительные решения выносят одни и те же судьи — Николай Оседач, Валентина Антипец и Валерий Заболотный. В частности, именно они приняли решение в отношении владельца предприятия "Пожмашина" Олега Аверьянова, которое вызвало резонанс в обществе, ведь компания является крупным работодателем и крупным налогоплательщиком в Черниговской области. И такое решение судей фактически направлено на уничтожение предприятия, что в условиях войны недопустимо, потому что тысяча работников рискуют остаться без работы.

Община Черниговщины возмущена и требует от Президента немедленного вмешательства. Действия Бориса Приходько, который уже имеет темное прошлое и до сих пор не понес ответственности за свои поступки, ставят под угрозу экономическую стабильность региона и честное правосудие, пишут журналисты.

Общество Черниговщины призывает остановить произвол и привлечь к ответственности виновных в коррупции, рейдерстве и судебном давлении.