Рейдерство на Чернігівщині: громада вимагає від президента Зеленського зупинити свавілля нардепа, - ЗМІ

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Ситуація на Чернігівщині викликає серйозне занепокоєння, адже від діяльності ключових компаній залежить стабільність регіону, наповнення бюджету, робочі місця та забезпечення тисяч родин в умовах повномасштабної російської агресії на території України.

Борис Приходько відомий своєю скандальною кар’єрою ще з часів правління Януковича. У 2014 році його ім’я фігурувало у кримінальному провадженні про розкрадання 2 мільярдів гривень з Аграрного фонду, які зникли через "Брокбізнесбанк" Сергія Курченка. За ці махінації Приходьку загрожувало 12 років ув’язнення, але справу було затягнуто. Пізніше він уникнув відповідальності, здобувши депутатський мандат від Прилуцького округу. Про це йдеться у матеріалі Обоз.

Як пише видання, на Чернігівщині Борис Приходько став символом незаконного тиску. Його дії не обмежуються лише агропідприємствами – під його впливом опинилися й інші успішні компанії регіону, які працюють чесно, сплачують податки і забезпечують громаду робочими місцями.

У зверненні йдеться про систематичні спроби з боку Приходька та пов’язаних з ним структур рейдерським шляхом захопити підприємства, паралізувати їх роботу, арештувати рахунки та майно. Подібні дії в час війни є неприпустимими, адже кожна копійка з податків – це підтримка армії та тилу. Натомість дії Приходька несуть загрозу не лише економічній стабільності регіону, але й життю тисяч людей, які залежать від цих підприємств.

Журналісти зазначають, що не менш тривожним є можливий вплив Приходька на Чернігівський апеляційний суд, де сумнівні рішення виносять одні й ті самі судді – Микола Оседач, Валентина Антипець та Валерій Заболотний. Зокрема, саме вони ухвалили рішення щодо власника підприємства "Пожмашина" Олега Аверʼянова, яке викликало резонанс у суспільстві, адже компанія є крупним роботодавцем та великим платником податків у Чернігівській області. І таке рішення суддів фактично направлено на знищення підприємства, що в умовах війни є неприпустимим, бо тисяча працівників ризикують залишитись без роботи.

Громада Чернігівщини обурена та вимагає від Президента негайного втручання. Дії Бориса Приходька, який уже має темне минуле і досі не поніс відповідальності за свої вчинки, ставлять під загрозу економічну стабільність регіону та чесне правосуддя, пишуть журналісти.

Суспільство Чернігівщини закликає зупинити свавілля та притягнути до відповідальності винних у корупції, рейдерстві та судовому тиску.