Связанные с Порошенко фонды зарабатывают на донатах украинцев через военные облигации, — СМИ

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Фонды, связанные с народным депутатом Петром Порошенко, были разоблачены на финансовых сделках с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые олигарх покупал через свой банк за донаты украинцев. Основным инструментом заработка оказались благотворительные фонды нардепа, собирающие деньги на ВСУ, но направляющие их на заработок, — говорится в журналистском расследовании издания "Comments.ua", сообщает издание УНИАН.

По информации журналистов, не один, а сразу 3 благотворительных фонда, которые связаны с Порошенко, собирают деньги с населения.

"Согласно налоговой отчетности ОО "Солидарное дело общин" в 2022 году получило 152,2 млн грн, а в 2023 — 203,7 млн грн прибыли. "Фонд Порошенко" 203,9 и 357,6 млн грн соответственно. А "Фонд "РОШЕН" — 366,7 и 516,43 млн грн. Согласно подсчетам, вложения в ценных бумагах позволят политику за почти два года (22 месяца) получить 32% прибыли. Более того — эта прибыль также не будет облагаться налогом", — говорится в материалах журналистского расследования.

Более того, отмечают журналисты, все платежи и приобретение ценных бумаг фонды Порошенко осуществляют через его "Международный инвестиционный банк". "Только за расчетно-кассовое обслуживание операции покупки ОВГЗ в банке он получил минимум 1,5 млн грн дохода в виде комиссии. То есть фактически политик получает двойной заработок благодаря такой схеме", — пишут СМИ.

Журналисты также отмечают, что заработок фондов на благотворительности карается законом. "Благотворительные фонды являются неприбыльными организациями, а потому не могут зарабатывать средства, в то же время через них Порошенко покупает ОВГЗ, что является инвестицией, получая значительную прибыль даже при осуществлении платежей. А это уже вопрос уголовной ответственности: согласно ч.3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины, использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества", — резюмируется в статье.