Пов'язані з Порошенко фонди заробляють на донатах українців через військові облігації, - ЗМІ

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Фонди, пов'язані з народним депутатом Петром Порошенко, було викрито на фінансових оборудках з державними цінними паперами (ОВДП), які олігарх купував через свій банк за донати українців. Основним інструментом заробітку виявилися благодійні фонди нардепа, що збирають гроші на ЗСУ, але спрямовують їх на заробіток, — йдеться в журналістському розслідуванні видання "Comments.ua", повідомляє видання УНІАН.

За інформацією журналістів, не один, а відразу 3 благодійних фонди, які пов’язані з Порошенком, збирають гроші з населення.

"Згідно з податковою звітністю ГО "Солідарна справа громад" у 2022 році отримало 152,2 млн грн, а у 2023 – 203,7 млн грн прибутку. "Фонд Порошенка" 203,9 та 357,6 млн грн відповідно. А "Фонд "РОШЕН" – 366, 7 та 516,43 млн грн. Згідно з підрахунками, вкладення у цінних паперах дозволять політику за майже два роки (22 місяці) отримати 32% прибутку. Що більше — цей прибуток також не обкладатиметься податком", — йдеться в матеріалах журналістського розслідування.

Більше того, зазначають журналісти, усі платежі й придбання цінних паперів фонди Порошенка здійснюють через його "Міжнародний інвестиційний банк". "Лише за розрахунково-касове обслуговування операції купівлі ОВДП у банку він отримав мінімум 1,5 млн грн доходу у вигляді комісії. Тобто фактично політик отримує подвійний заробіток завдяки такій схемі", — пишуть ЗМІ.

Журналісти також наголошують, що заробіток фондів на благодійності карається законом. "Благодійні фонди є неприбутковими організаціями, а тому не можуть заробляти кошти, водночас через них Порошенко купує ОВДП, що є інвестицією, отримуючи значний прибуток навіть під час здійснення платежів. А це вже питання кримінальної відповідальності: згідно з ч.3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з конфіскацією майна", — резюмується у статті.