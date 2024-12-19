Из-за повышения тарифов "Укрзализныци" и "Укрэнерго" в Украине остановилось единственное графитовое предприятие, — Ассоциация

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В Украине остановило работу единственное графитовое предприятие "Завалловский графит", работавшее с 1934 года. Эта остановка является серьезным ударом для промышленности Украины, поскольку графит используется в производстве электродов, автомобильной промышленности и необходим во внедрении новейших технологий, что отдельно может нанести вред оборонной промышленности, отмечают в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины, передает ТСН.

"Предприятие остановило свою деятельность на фоне ряда вызовов, среди которых значительную роль сыграли повышение тарифов на [передачу] электроэнергии ["Укрэнерго" — ред.] и логистику АО "Укрзализныця", на предприятии, требующем значительной модернизации. Эти факторы существенно увеличили затраты на производство, что, в сочетании с другими экономическими ограничениями, привело к невозможности поддерживать стабильную работу", — сообщили в Ассоциации.

Также представители отрасли отметили, что предприятиям в Украине во многих отраслях придется искать альтернативные источники поставок графита за рубежом, что повлияет как на стоимость, так и доступ продукции в ключевых секторах экономики.

В Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины подчеркнули, что остановка работы "Завалловского графита" является "ярким сигналом" необходимости пересмотра тарифной политики со стороны государства.

Напомним, НКРЭКУ в ноябре одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% — до 665,26 грн/МВт-ч. В свою очередь, "Укрзалізниця" хочет повысить стоимость перевозок для всех классов грузов сразу на 37% с 1 февраля 2025 года. Соответствующее предложение госкомпании находится на рассмотрении у Министра развития общин и территорий Алексея Кулебы (рассматривается Тарифным комитетом при министерстве).