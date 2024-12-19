Через підвищення тарифів "Укрзалізниці" та "Укренерго" в Україні зупинилося єдине графітове підприємство, – Асоціація

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В Україні зупинило роботу єдине графітове підприємство "Заваллівський графіт", що працювало з 1934 року. Ця зупинка є серйозним ударом для промисловості України, оскільки графіт використовується у виробництві електродів, автомобільній промисловості та необхідний у запровадженні новітніх технологій, що окремо може нанести шкоду оборонній промисловості, зазначають у Національній асоціації добувної промисловості України, передає ТСН.

"Підприємство зупинило свою діяльність на тлі низки викликів, серед яких значну роль зіграли підвищення тарифів на [передачу]електроенергії ["Укренерго" – ред.] та логістику АТ "Укрзалізниця", на підприємстві, що потребує значної модернізації. Ці фактори істотно збільшили витрати на виробництво, що, у поєднанні з іншими економічними обмеженнями, призвело до неможливості підтримувати стабільну роботу", — повідомили в Асоціації.

Також представники галузі зазначили, що підприємствам в Україні у багатьох галузях доведеться шукати альтернативні джерела постачання графіту за кордоном, що вплине як на вартість, так і доступ продукції в ключових секторах економіки.

В Національній асоціації добувної промисловості України підкреслили, що зупинка роботи "Заваллівського графіту" є "яскравим сигналом" необхідності перегляду тарифної політики з боку держави.

Нагадаємо, НКРЕКП у листопаді схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8% – до 665,26 грн/МВт·год. У свою чергу, "Укрзалізниця" хоче підвищити вартість перевезень для всіх класів вантажів одразу на 37% із 1 лютого 2025 року. Відповідна пропозиція держкомпанії перебуває на розгляді у Міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби (розглядається Тарифним комітетом при міністерстві).