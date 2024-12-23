"Зеленое" будущее энергетики

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В последнее время энергоресурсы Украины подверглись массированным атакам, что заставляет ускорить развитие альтернативных возобновляемых источников энергии. Солнечная генерация не только поможет децентрализовать источники энергии, но и станет важным шагом в борьбе с загрязнением окружающей среды. Для этих целей подходит более 80% страны благодаря высокому уровню инсоляции. Однако серьезным препятствием к массовому внедрению солнечных панелей в частный сектор является неосведомленность населения. Опытом аналогичного "ликбеза", проводимого на территории США, с нами поделилась успешный продакт-менеджер, который специализируется на "зеленой" энергетике и популяризирует солнечные панели — Марина Сильченко.

Марина, Ваш международный управленческий опыт включает самые разнообразные сферы бизнеса, почему в итоге Вы сосредоточили силы именно на продвижении проекта зеленой энергетики?

Я верю, что зеленая энергетика является ключом к созданию устойчивого будущего для последующих поколений и вижу свою миссию в том, чтобы содействовать распространению знаний и развитию доступных технологий, способствующих переходу на чистую энергию по всей планете. Популяризация автономных солнечных панелей станет важным шагом на пути решения проблемы экологического кризиса не только в Украине и не только в США, где эта тема на данный момент является лидирующей, но и по всему миру, включая третьи страны. Я хочу не только получать прибыль, но и быть частью движения, которое помогает людям делать осознанный выбор в пользу экологически безопасных решений.

С индустрией солнечной энергетики Вы знакомы хорошо, поскольку являетесь продакт-менеджером маркетингового агентства Adnet LLC, которое сотрудничает с топ-10 провайдерами солнечных панелей в США. В чем передовая значимость деятельности данной компании?

Несмотря на то, что в вопросах зеленой энергетики США – мировой лидер, развитие отрасли на региональном уровне происходит неравномерно. Если в Калифорнии или Техасе о солнечных панелях знает каждый второй, то для северных штатов это неизведанная область. Компания Adnet LLC в рамках порученного мне проекта SunValue ставит главной задачей массовое просвещение населения США о зеленой энергетике, ее преимуществах и перспективах. Мы стремимся заинтересовать и мотивировать людей через рекламу, разъясняя потенциальным пользователям солнечных панелей принципы новых государственных программ, объясняем, как можно воспользоваться системой льгот и субсидий, как выбрать самое выгодное предложение у провайдеров.

Являясь ключевым сотрудником Adnet, а именно возглавляя успешный проект SunValue, Вам удалось укрепить положении организации в индустрии, а также значительно увеличить охват аудитории. Расскажите, а с какими сложностями Вам пришлось столкнуться на этом пути?

Главным препятствием стало управление региональными различиями в законодательстве, регулирующем зеленую энергетику в разных штатах США. Для решения проблемы я разработала модульную структуру контента и функций, которая позволяла адаптировать нашу платформу под различные нормативные требования каждого региона.

Мы также ввели регулярные консультации с экспертами в области законодательства и энергетики, что помогло избежать ошибок и увеличить точность предоставляемой информации.

В современных условиях, проект особенно значим для стран западного мира, в частности для Соединенных Штатов, где данная проблематика актуальна уже десятилетия. Как Вы думаете, почему руководство компании поручило развитие SunValue именно Вам?

Работу в Adnet я получила благодаря богатому опыту в управлении проектами и глубоким знаниям в области реализации онлайн-решений. Руководство высоко оценило мои предыдущие успешные проекты в области IT и инновационные подходы к управлению процессами, что идеально подходило под профиль компании, ориентированной на стратегическое развитие.

Так, например, я получила интересный опыт в американской компании в качестве инженера по QA-тестированию (Software QA Engineer). Кроме того, до переезда из Украины я работала на позиции PMO и продакт-менеджера в аутсорсинговой компании Takasho Agency. Там, помимо выполнения своих основных задач, я на регулярной основе занималась оценкой и развитием других проджект менеджеров, чтобы сделать работу компании более эффективной. Анализ деятельности сотрудников проходил по следующим критериям: компетентность в управлении продуктом, управление командой и коммуникации, аналитические навыки и принятие решений, гибкость и адаптивность. По итогам каждому сотруднику я давала обратную связь и помогала составить план дальнейшего профессионального развития.

Вы обладаете высшим образованием в сфере экономики, а также множеством профессиональных сертификатов, например, PМP. Такая подготовка очень ценится в сфере продакт менеджмента и открывает большие перспективы в работе. А как Вы считаете, насколько вообще образование может помочь построить успешную карьеру? Обязательно ли, например, подросткам сегодня оканчивать университет?

Я считаю, что образование — это фундамент, именно оно помогает реализовывать стратегические проекты, понимать глобальные процессы, происходящие в мире, прогнозировать будущее. Я магистр в области управления персоналом и экономики труда, и такая подготовка дает мне возможность эффективно настраивать бизнес процессы, влиять на рынок, мотивировать персонал.

При этом я понимаю, что в современном мире все меняется очень быстро, поэтому образование должно быть непрерывным, надо постоянно повышать свою квалификацию, чтобы быть в тренде. Это одна из причин, почему я, например, решила получить сертификацию PMP. Несмотря на то, что мне пришлось потратить более 3 месяцев и 250 часов на подготовку, это обучение было для меня очень ценным. Я занималась в том числе подготовкой практических сценариев, требующих принятия управленческих решений. И данный сертификат помог мне начать работу с более крупными и сложными проектами, что способствует моему профессиональному развитию.

Вы являетесь создателем методологии управления процессами в проекте, которая оказала заметное влияние на многие компании в индустрии, от малых до довольно крупных. Расскажите, как Вы ее создали и в чем именно ее уникальность?

Я разработала собственную методологию управления процессами во время работы в Takasho Agency. Она была основана на принципах PMBOK и помогла упорядочить и стандартизировать процессы управления проектами, обеспечив их прозрачность и эффективность. Ее особенность — это интеграция шаблонов и процедур для конкретных проектов с учетом уникальных особенностей агентства. Благодаря моей методологии компания смогла сократить затраты времени на запуск новых проектов на 30%, а также минимизировать количество ошибок и несоответствий на различных этапах проекта. Команда стала работать более организованно и эффективно, а новые проектные менеджеры смогли быстрее адаптироваться к рабочему процессу благодаря наличию стандартизированных шаблонов и инструкций.

Методология включает в себя все этапы по управлению проектом: как собрать требования о проекте у заказчика, как планировать коммуникации, бюджет, ресурсы, технологии, дорожную карту, как это внедрить, какие отчеты и когда должны быть предоставлены, как выглядят протоколы звонков, метрики качества и др. Причем плюс данной методологии заключается в том, что ее можно эффективно использовать в разных бизнесах, поэтому она вносит существенный вклад в индустрию в целом.

А по каким принципам Вы формируете команду и что отличает Вашу стратегию как руководителя?

Меня отличает гибкий, эмпатийный подход. Я придерживаюсь стратегии трансформационного лидерства, где основное внимание уделяется развитию членов команды и их мотивированию на достижение общих целей. Также при формировании коллектива я ищу специалистов с разными сильными сторонами, чтобы они дополняли друг друга и работали как единое целое. А еще я всегда обращаю внимание на культурную совместимость и способность человека адаптироваться к изменениям. Благодаря этому, например, для проекта SunValue мне удалось собрать очень сильную команду из разработчиков, SEO специалистов, таргетологов, маркетологов.

Поделитесь своими планами на будущее?

Моя главная цель — развитие SunValue и других проектов, направленных на устойчивое развитие, которые смогут внести значимый вклад в экологическое просвещение людей и обеспечить доступ к чистой энергии не только в США, но и у меня на родине в Украине, и по всей планете. Зеленая энергетика – наше общее будущее, которое способствует защите окружающей среды, поэтому для меня так важно сделать платформу SunValue ресурсом с миллионной аудиторией. Моя мечта – создать и развить продукт, который не просто имеет коммерческий успех, но и оказывает положительное влияние на общество, помогая решать насущные экологические проблемы. Чтобы воплотить свою мечту в реальность, я не только собираюсь и дальше повышать свой профессиональный уровень, но и стать наставником для начинающих продакт-менеджеров, чтобы делиться своими знаниями и помогать молодым специалистам достигать высоких результатов.