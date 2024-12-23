"Зелене" майбутнє енергетики

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Останнім часом енергоресурси України зазнали масованих атак, що змушує прискорити розвиток альтернативних поновлюваних джерел енергії. Сонячна генерація не тільки допоможе децентралізувати джерела енергії, а й стане важливим кроком у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища. Для цих цілей підходить понад 80% країни завдяки високому рівню інсоляції. Однак серйозною перешкодою до масового впровадження сонячних панелей у приватний сектор є необізнаність населення. Досвідом аналогічного "лікнепу", проведеного на території США, з нами поділилася успішна продакт-менеджерка, яка спеціалізується на "зеленій" енергетиці та популяризує сонячні панелі, — Марина Сільченко.

Марино, Ваш міжнародний управлінський досвід охоплює найрізноманітніші сфери бізнесу, чому зрештою Ви зосередили сили саме на просуванні проєкту зеленої енергетики?

Я вірю, що зелена енергетика є ключем до створення сталого майбутнього для наступних поколінь і бачу свою місію в тому, щоб сприяти поширенню знань і розвитку доступних технологій, які сприятимуть переходу на чисту енергію по всій планеті. Популяризація автономних сонячних панелей стане важливим кроком на шляху розв'язання проблеми екологічної кризи не тільки в Україні та не тільки в США, де ця тема наразі є провідною, а й у всьому світі, зокрема в третіх країнах. Я хочу не тільки отримувати прибуток, а й бути частиною руху, який допомагає людям робити усвідомлений вибір на користь екологічно безпечних рішень.

З індустрією сонячної енергетики Ви знайомі добре, оскільки є продакт-менеджером маркетингового агентства Adnet LLC, яке співпрацює з топ 10 провайдерами сонячних панелей у США. У чому передова значущість діяльності цієї компанії?

Незважаючи на те, що в питаннях зеленої енергетики США — світовий лідер, розвиток галузі на регіональному рівні відбувається нерівномірно. Якщо в Каліфорнії або Техасі про сонячні панелі знає кожен другий, то для північних штатів це незвідана область. Компанія Adnet LLC у рамках дорученого мені проєкту SunValue ставить головним завданням масове просвітництво населення США про зелену енергетику, її переваги та перспективи. Ми прагнемо зацікавити і мотивувати людей через рекламу, роз'яснюючи потенційним користувачам сонячних панелей принципи нових державних програм, пояснюємо, як можна скористатися системою пільг і субсидій, як вибрати найвигіднішу пропозицію у провайдерів.

Будучи ключовим співробітником Adnet, а саме очолюючи успішний проєкт SunValue, Вам вдалося зміцнити становище організації в індустрії, а також значно збільшити охоплення аудиторії. Розкажіть, а з якими складнощами Вам довелося зіткнутися на цьому шляху?

Головною перешкодою стало управління регіональними відмінностями в законодавстві, що регулює зелену енергетику в різних штатах США. Для розв'язання проблеми я розробила модульну структуру контенту і функцій, яка давала змогу адаптувати нашу платформу під різні нормативні вимоги кожного регіону.

Ми також запровадили регулярні консультації з експертами в галузі законодавства та енергетики, що допомогло уникнути помилок і збільшити точність наданої інформації.

У сучасних умовах проєкт особливо значущий для країн західного світу, зокрема для Сполучених Штатів, де ця проблематика актуальна вже десятиліття. Як Ви думаєте, чому керівництво компанії доручило розвиток SunValue саме Вам?

Роботу в Adnet я отримала завдяки багатому досвіду в управлінні проєктами та глибоким знанням у сфері реалізації онлайн-рішень. Керівництво високо оцінило мої попередні успішні проєкти в галузі IT та інноваційні підходи до управління процесами, що ідеально підходило під профіль компанії, орієнтованої на стратегічний розвиток.

Так, наприклад, я отримала цікавий досвід в американській компанії в якості інженера з QA-тестування (Software QA Engineer). Крім того, до переїзду з України я працювала на позиції PMO і продакт-менеджера в аутсорсинговій компанії Takasho Agency. Там, крім виконання своїх основних завдань, я на регулярній основі займалася оцінкою і розвитком інших проджект-менеджерів, щоб зробити роботу компанії більш ефективною. Аналіз діяльності співробітників проходив за такими критеріями: компетентність в управлінні продуктом, управління командою і комунікації, аналітичні навички та прийняття рішень, гнучкість і адаптивність. За підсумками кожному співробітнику я давала зворотний зв'язок і допомагала скласти план подальшого професійного розвитку.

Ви володієте вищою освітою у сфері економіки, а також безліччю професійних сертифікатів, наприклад, РМР. Така підготовка дуже цінується у сфері продакт-менеджменту і відкриває великі перспективи в роботі. А як Ви вважаєте, наскільки взагалі освіта може допомогти побудувати успішну кар'єру? Чи обов'язково, наприклад, підліткам сьогодні закінчувати університет?

Я вважаю, що освіта — це фундамент, саме вона допомагає реалізовувати стратегічні проєкти, розуміти глобальні процеси, що відбуваються у світі, прогнозувати майбутнє. Я магістр у галузі управління персоналом та економіки праці, і така підготовка дає мені можливість ефективно налаштовувати бізнес-процеси, впливати на ринок, мотивувати персонал.

При цьому я розумію, що в сучасному світі все змінюється дуже швидко, тому освіта має бути безперервною, треба постійно підвищувати свою кваліфікацію, щоб бути в тренді. Це одна з причин, чому я, наприклад, вирішила отримати сертифікацію PMP. Незважаючи на те, що мені довелося витратити понад 3 місяці та 250 годин на підготовку, це навчання було для мене дуже цінним. Я займалася, зокрема, підготовкою практичних сценаріїв, які потребують ухвалення управлінських рішень. І цей сертифікат допоміг мені почати роботу з більшими і складнішими проєктами, що сприяє моєму професійному розвитку.

Ви є творцем методології управління процесами в проєкті, яка справила помітний вплив на багато компаній в індустрії, від малих до досить великих. Розкажіть, як Ви її створили і в чому саме її унікальність?

Я розробила власну методологію управління процесами під час роботи в Takasho Agency. Вона була заснована на принципах PMBOK і допомогла впорядкувати та стандартизувати процеси управління проєктами, забезпечивши їхню прозорість та ефективність. Її особливість — це інтеграція шаблонів і процедур для конкретних проєктів з урахуванням унікальних особливостей агентства. Завдяки моїй методології компанія змогла скоротити витрати часу на запуск нових проєктів на 30%, а також мінімізувати кількість помилок і невідповідностей на різних етапах проєкту. Команда стала працювати більш організовано й ефективно, а нові проєктні менеджери змогли швидше адаптуватися до робочого процесу завдяки наявності стандартизованих шаблонів та інструкцій.

Методологія охоплює всі етапи з управління проєктом: як зібрати вимоги щодо проєкту в замовника, як планувати комунікації, бюджет, ресурси, технології, дорожню карту, як це впровадити, які звіти та коли мають бути надані, який вигляд мають протоколи дзвінків, метрики якості та ін. Причому плюс цієї методології полягає в тому, що її можна ефективно використовувати в різних бізнесах, тому вона робить істотний внесок в індустрію загалом.

А за якими принципами Ви формуєте команду і що вирізняє Вашу стратегію як керівника?

Мене відрізняє гнучкий, емпатійний підхід. Я дотримуюся стратегії трансформаційного лідерства, де основна увага приділяється розвитку членів команди та їхній мотивації на досягнення спільних цілей. Також під час формування колективу я шукаю спеціалістів із різними сильними сторонами, щоб вони доповнювали один одного і працювали як єдине ціле. А ще я завжди звертаю увагу на культурну сумісність і здатність людини адаптуватися до змін. Завдяки цьому, наприклад, для проєкту SunValue мені вдалося зібрати дуже сильну команду з розробників, SEO фахівців, таргетологів, маркетологів.

Поділіться своїми планами на майбутнє?

Моя головна мета — розвиток SunValue та інших проєктів, спрямованих на сталий розвиток, які зможуть зробити значущий внесок в екологічну просвіту людей і забезпечити доступ до чистої енергії не тільки в США, а й у мене на батьківщині в Україні, і по всій планеті. Зелена енергетика — наше спільне майбутнє, яке сприяє захисту довкілля, тому для мене так важливо зробити платформу SunValue ресурсом із мільйонною аудиторією. Моя мрія — створити та розвинути продукт, який не просто має комерційний успіх, а й справляє позитивний вплив на суспільство, допомагаючи вирішувати нагальні екологічні проблеми. Щоб втілити свою мрію в реальність, я не тільки збираюся й надалі підвищувати свій професійний рівень, а й стати наставником для продакт-менеджерів-початківців, щоб ділитися своїми знаннями та допомагати молодим фахівцям досягати високих результатів.