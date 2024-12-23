"Последний прометей Донбасса": в День энергетика на корпусе разрушенного трансформатора презентовали уникальные кадры фильма о Кураховской ТЭС

Related video

Вчера, 22 декабря, в Киеве состоялся показ уникальных кадров документального фильма "Последний прометей Донбасса" режиссера Антона Штуки. Лента рассказывает о драматической работе украинских энергетиков, а ее главными героями стали работники старейшей теплоэлектростанции Украины — Кураховской, за которую сейчас идут ожесточенные бои.

По словам режиссера, работа над фильмом началась еще в начале 2024 года. За это время съемочная группа была свидетелем многих драматических событий, неоднократно попадала под интенсивные обстрелы на ТЭС и переживала их вместе с энергетиками.

"Станция продолжала бороться и работать несмотря на непосредственную близость врага, существенные разрушения, отсутствие воды и тепла, под постоянными артиллерийскими ударами. Работали до последнего, помогая давать свет сотням тысяч украинцев. Но после критических разрушений от непрерывных атак, она была вынуждена остановиться. Это стало не только драмой для украинской энергетики, но и человеческой. С усилением обстрелов и приближением фронта местным энергетикам пришлось оставить рабочие места. И свои собственные дома", — рассказал режиссер во время показа.

Но на этом, по словам Штуки, миссия энергетиков не остановилась. Они продолжили битву за свет на других украинских ТЭС, а оборудование Кураховской станции было демонтировано и перевезено для восстановления других украинских электростанций, которые продолжают страдать от новых массированных обстрелов.

Показ первых уникальных кадров фильма, которые режиссер назвал "неофициальным" трейлером, символично состоялся в День энергетика. С помощью проекции видео транслировали на корпусе инсталляции "Битва за свет" на Контрактовой площади в Киеве. Это разрушенный Россией трансформатор, который 50 лет работал на одной из ТЭС ДТЭК, но полностью сгорел от нынешних атак врага.

По словам режиссера, украинцы смогут увидеть документальный фильм "Последний Прометей Донбасса" в 2025 году.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения против украинских энергетических объектов было применено более 2300 ракет и дронов, а в этом году Россия осуществила на ТЭС и подстанции 12 массированных атак.