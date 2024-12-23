"Останній прометей Донбасу": в День енергетика на корпусі зруйнованого трансформатора презентували унікальні кадри фільму про Курахівську ТЕС

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Учора, 22 грудня, в Києві відбувся показ унікальних кадрів документального фільму "Останній прометей Донбасу" режисера Антона Штуки. Стрічка розповідає про драматичну роботу українських енергетиків, а її головними героями стали працівники найстарішої теплоелектростанції України – Курахівської, за яку зараз тривають запеклі бої.

За словами режисера, робота над фільмом почалася ще на початку 2024 року. За цей час знімальна група була свідком багатьох драматичних подій, неодноразово потрапляла під інтенсивні обстріли на ТЕС та переживала їх разом з енергетиками.

"Станція продовжувала боротися і працювати не дивлячись на безпосередню близькість ворога, суттєві руйнування, відсутність води і тепла, під постійними артилерійськими ударами. Працювали до останнього, допомагаючи давати світло сотням тисячам українців. Але після критичних руйнувань від безперервних атак, вона була вимушена зупинитися. Це стало не лише драмою для української енергетики, але й людською. З посиленням обстрілів і наближенням фронту місцевим енергетикам довелося залишити робочі місця. І свої власні домівки", — розповів режисер під час показу.

Але на цьому, за словами Штуки, місія енергетиків не зупинилася. Вони продовжили битву за світло на інших українських ТЕС, а обладнання Курахівської станції було демонтовано та перевезено для відновлення інших українських електростанцій, які продовжують потерпати від нових масованих обстрілів.

Показ перших унікальних кадрів фільму, які режисер назвав "неофіційним" трейлером, символічно відбувся у День енергетика. За допомогою проекції відео транслювали на корпусі інсталяції "Битва за світло" на Контрактовій площі в Києві. Це зруйнований Росією трансформатор, який 50 років працював на одній з ТЕС ДТЕК, але вщент згорів від цьогорічних атак ворога.

За словами режисера, українці зможуть побачити документальний фільм "Останній Прометей Донбасу" в 2025 році.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення проти українських енергетичних об’єктів було застосовано понад 2300 ракет і дронів, а цього року Росія здійснила на ТЕС та підстанції 12 масованих атак.