Решение о повышении тарифа на передачу э/э является непрозрачным и необоснованным, — Национальная ассоциация добывающей промышленности

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Решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысить тариф на передачу электроэнергии приведет к существенному росту производственных затрат добывающих предприятий и поставит под вопрос целесообразность инвестиций, в том числе и иностранных, в разработку новых месторождений, считает исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Оринчак, передает uaprom.

На заседание 19 декабря НКРЭКУ повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче э/э с 1 января 2025 года на 29,8% — до 686,23 грн/МВт-ч.

Оринчак назвала это решение непрозрачным и необоснованным, поскольку регулятор не предоставил надлежащих ответов на замечания бизнеса относительно расчетов, положенных в основу нового тарифа. "Также не понятно, делал ли кто-то в Минфине и Минэкономики анализ влияния повышения тарифа на передачу электроэнергии на бюджет в масштабах страны", — добавила она.

По мнению Оринчак, государственная тарифная политика ставит добывающую отрасль перед неприятным выбором — либо закрываться, либо работать в убыток. "Сейчас произошло повышение тарифа на передачу э/э, планируется рост тарифа на транспортировку газа, что также повлияет на промышленность, происходит рост акцизов, Укрзализныця также хочет увеличить тарифы на перевозку грузов. К этому можно добавить пресловутое повышение налогов. Если сложить вместе все эти события, то ни о каких инвесторах в добывающую отрасль, как об этом упоминается в одном из пунктов плана мира Владимира Зеленского, говорить не приходится. Мы рассчитываем на иностранные компании, которые будут вместе с нами разрабатывать критическое сырье, такое как тантал, литий, ниобий, титан и т.д., но ни один инвестор, который посчитает всю тарифную политику и увидит, какую в итоге будет иметь прибыль, сюда не придет", — отметила она.

В затруднительном положении, по оценке ассоциации, также окажутся работающие предприятия добывающей отрасли, которые формируют государственный бюджет за счет значительных налоговых отчислений и часто обеспечивают работой целые города и поселки. Часть из них будет вынуждена приостановить операции, считает Оринчак.

"У нас уже остановилось много предприятий даже по критическому сырью. Буквально недавно остановился Завалловский графит. Это на 70% австралийская инвестиция. Они не выдержали тарифную политику и конкуренцию с Китаем", — резюмировала исполнительный директор ассоциации.