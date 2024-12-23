Рішення про підвищення тарифу на передачу е/е є непрозорим та необґрунтованим, – Національна асоціація добувної промисловості

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Рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищити тариф на передачу електроенергії призведе до суттєвого зростання виробничих витрат добувних підприємств та поставить під питання доцільність інвестицій, зокрема й іноземних, у розробку нових родовищ, вважає виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості Ксенія Оринчак, передає uaprom.

На засідання 19 грудня НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі е/е із 1 січня 2025 року на 29,8% – до 686,23 грн/МВт-год.

Оринчак назвала це рішення непрозорим та необґрунтованим, оскільки регулятор не надав належних відповідей на зауваження бізнесу стосовно розрахунків, покладених в основу нового тарифу. "Також не зрозуміло, чи робив хтось у Мінфіні та Мінекономіки аналіз впливу підвищення тарифу на передачу електроенергії на бюджет в масштабах країни", – додала вона.

На думку Оринчак, державна тарифна політика ставить добувну галузь перед неприємним вибором – або закриватися, або працювати у збиток. "Зараз відбулось підвищення тарифу на передачу е/е, планується зростання тарифу на транспортування газу, що також вплине на промисловість, відбувається зростання акцизів, Укрзалізниця також хоче збільшити тарифи на перевезення вантажів. До цього можна додати сумнозвісне підвищення податків. Якщо скласти разом усі ці події, то про жодних інвесторів у добувну галузь, як про це згадується у одному з пунктів плану миру Володимира Зеленського, говорити не доводиться. Ми розраховуємо на іноземні компанії, які будуть разом з нами розробляти критичну сировину, таку як тантал, літій, ніобій, титан і т.д., але жоден інвестор, який порахує всю тарифну політику і побачить, який у підсумку матиме прибуток, сюди не прийде", – зауважила вона.

У скрутному становищі, за оцінкою асоціації, також опиняться працюючі підприємства видобувної галузі, які формують державний бюджет за рахунок значних податкових відрахувань та часто забезпечують роботою цілі міста і селища. Частина з них буде змушена призупинити операції, вважає Оринчак.

"У нас вже зупинилося багато підприємств навіть по критичній сировині. Буквально нещодавно зупинився Заваллівський графіт. Це на 70% австралійська інвестиція. Вони не витримали тарифну політику і конкуренцію з Китаєм", – резюмувала виконавча директорка асоціації.