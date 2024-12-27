Как снизить уровень стресса в зимний период: советы врача-кардиолога

Related video

Зимний период становится испытанием для нашего организма, особенно в настоящее время. Мы чувствуем себя уставшими и эмоционально истощенными. Наиболее уязвимой является сердечно-сосудистая система, которая остро реагирует на эмоциональные и физические нагрузки.

Врач-кардиолог TOP Clinic DENIS Игорь Конюшенко отмечает, что каждый третий пациент этой зимой обращается с жалобами на снижение энергии, общую слабость, нервное напряжение, ощущение повышенной тревожности и другие признаки стресса.

Чтобы помочь уменьшить влияние стресса и поддержать сердце в период зимних вызовов, врач подготовил несколько базовых рекомендаций.

1. В зимний рацион включите ягоды, фрукты, овощи, зелень, чтобы в организм поступало достаточное количество витаминов. Из овощей рекомендую использовать в рационе те, которые у нас традиционно хранятся до весны, например, морковь, капусту, картофель, свеклу, лук, чеснок и другие.

2. Пейте ежедневно достаточно воды. По моим наблюдениям, пациенты в разы чаще обращаются с признаками дегидратации именно зимой. Самые частые проявления дегидратации — сниженный тургор кожи, сухость кожи рук и лица, а также судороги мышц, в возникновении которых водный баланс, баланс витаминов и минералов играют важное значение. Все эти симптомы могут как усиливать существующий стресс, так и провоцировать его развитие. Питьевой режим в осенне-зимний период не должен существенно отличаться от летнего, поскольку в холодное время года тело теряет воду так же, как и в теплое. Для женщин суточная норма воды в холодное время года составляет около 2 — 2,5 литров, для мужчин — до 3 литров воды.

3. Соблюдайте режим сна. Многие из нас воспринимают сон как должное, но хороший ночной сон может быть отличной защитой от стресса. Ограничьте свой доступ к экранному времени перед сном. Мой собственный совет — составляйте график работы и других дел, учитывая ваш сон. Будильник используйте в редких случаях — ваш организм знает, сколько ему нужно сна для восстановления.

4. Регулярно гуляйте на улице. Одна из лучших вещей для оздоровления зимой — это выйти на улицу. Даже 10 минут свежего воздуха и солнечного света действительно могут изменить ваше настроение.

5. Узнайте уровень витамина Д в организме. Витамин Д играет важную роль в регуляции серотонина и мелатонина, снижает уровень "гормона стресса" кортизола и имеет множество других положительных воздействий на здоровье. Зимой в нашем регионе уровень солнечного излучения не является достаточным. Получите витамин Д другими способами, например добавками и диетой.

6. Найдите время для растяжки или медитации. Такие занятия как йога, медитация, пранаяма беспрекословно положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.

7. Будьте физически активными. Регулярные физические нагрузки являются ключевыми для психического здоровья. Когда зимняя хандра расстраивает, кардиотренировки могут поднять уровень энергии и бодрости. Найдите занятие, которое вам нравится, составьте самостоятельно или со специалистом план тренировок. Всего 2-3 тренировки в неделю значительно снизят риск сердечно-сосудистых осложнений. Это одна из главных инвестиций в свое настоящее и будущее.

8. Не держите стресс в себе и не игнорируйте его признаки. Поговорите с близкими или обратитесь за советом к специалисту при первых признаках стресса.

Применив эти советы в жизни, вы снизите риск сердечно-сосудистых осложнений до минимума и обеспечите долголетие вашему сердцу и сосудам.

В Клинике ДЕНИС можно в удобное время получить консультацию кардиолога и пройти комплексный кардиологический чек, быстро и в комфортных условиях.

Лицензия МОЗ Украины: Приказ №2470 от 09/11/2021

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.