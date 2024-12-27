Як знизити рівень стресу в зимовий період: поради лікаря-кардіолога

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Зимовий період стає випробуванням для нашого організму, особливо в теперішній час. Ми почуваємося втомленими та емоційно виснаженими. Найбільш вразливою є серцево-судинна система, яка гостро реагує на емоційні й фізичні навантаження.

Лікар-кардіолог TOP Clinic DENIS Ігор Конюшенко зазначає, що кожен третій пацієнт цієї зими звертається зі скаргами на зниження енергії, загальну слабкість, нервову напругу, відчуття підвищеної тривожності та інші ознаки стресу.

Щоб допомогти зменшити вплив стресу та підтримати серце у період зимових викликів, лікар підготував кілька базових рекомендацій.

1. У зимовий раціон включіть ягоди, фрукти, овочі, зелень, щоб в організм надходила достатня кількість вітамінів. З овочів рекомендую використовувати в раціоні ті, які у нас традиційно зберігаються до весни, наприклад, моркву, капусту, картоплю, буряк, цибулю, часник та інші.

2. Пийте щодня достатньо води. З моїх спостережень, пацієнти в рази частіше звертаються з ознаками дегідратації саме взимку. Найчастіші прояви дегідратації — знижений тургор шкіри, сухість шкіри рук та обличчя, а також судоми мʼязів, у виникненні яких водний баланс, баланс вітамінів та мінералів відіграють важливе значення. Всі ці симптоми можуть як посилювати існуючий стрес, так і провокувати його розвиток. Питний режим в осінньо-зимовий період не повинен істотно відрізнятися від літнього, оскільки в холодну пору року тіло втрачає воду так само, як і в теплу. Для жінок добова норма води в холодну пору року становить близько 2 — 2,5 літрів, для чоловіків — до 3 літрів води.

3. Дотримуйтесь режиму сну. Багато з нас сприймають сон як належне, але хороший нічний сон може бути чудовим захистом від стресу. Обмежте свій доступ до екранного часу перед сном. Моя власна порада — складайте графік роботи та інших справ, враховуючи ваш сон. Будильник використовуйте в рідких випадках — ваш організм знає, скільки йому потрібно сну для відновлення.

4. Регулярно гуляйте на вулиці. Одна з найкращих речей для оздоровлення взимку — це вийти на вулицю. Навіть 10 хвилин свіжого повітря та сонячного світла справді можуть змінити ваш настрій.

5. Дізнайтесь рівень вітаміну Д в організмі. Вітамін Д відіграє важливу роль у регуляції серотоніну та мелатоніну, знижує рівень "гормону стресу" кортизолу та має безліч інших позитивних впливів на здоров’я. Взимку в нашому регіоні рівень сонячного випромінювання не є достатнім. Отримайте вітамін Д іншими способами, наприклад добавками та дієтою.

6. Знайдіть час для розтяжки або медитації. Такі заняття як йога, медитація, пранаяма беззаперечно позитивно впливають на стан серцево-судинної системи.

7. Будьте фізично активними. Регулярні фізичні навантаження є ключовими для психічного здоров’я. Коли зимова нудьга засмучує, кардіотренування може підняти рівень енергії та бадьорості. Знайдіть заняття, яке вам подобається, складіть самостійно або зі спеціалістом план тренувань. Всього 2-3 тренування на тиждень значно знизять ризик серцево-судинних ускладнень. Це одна з головних інвестицій в своє сьогодення та майбутнє.

8. Не тримайте стрес в собі та не ігноруйте його ознаки. Поговоріть з близькими або зверніться за порадою до спеціаліста при перших ознаках стресу.

Застосувавши ці поради в житті, ви знизите ризик серцево-судинних ускладнень до мінімуму та забезпечите довголіття вашому серцю та судинам.

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Ліцензія МОЗ України: Наказ №2470 від 09/11/2021

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.

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