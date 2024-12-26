Это не случайность: блогер и экс-военный обвинил министра обороны в срыве голосования

Предварительно известно, что из-за этого МОУ, сославшись на "технические проблемы", аннулировало сегодняшнее интернет-голосование

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Известный украинский блогер и бывший военнослужащий Юрий Гудименко обвинил министра обороны Украины Рустема Умерова и его подчиненных в срыве голосования в Общественном антикоррупционном совете, который проводится сегодня. Об этом пишет "5 канал".

По его словам, несмотря на то, что голосование должно было начаться в 9:00, некоторые голосовали и публично отчитывались об этом уже в 8:00, а значит, выборы начались уже "с бюллетенями в ящике".

"Выборы, которые вы и без того откладывали более полугода, теперь вероятно придется отменять и проводить заново — а значит, вы и ваши подчиненные будут продолжать действовать без действующего Антикоррупционного Совета. И мы должны поверить, что это была случайность?", — написал Гудименко.

Мнение Гудименко косвенно подтвердил ТГ-канал "Джокер", который опубликовал скрин сообщения о голосовании за кандидата Дану Ярову в 8.36, хотя голосование должно было начаться в 9.00.

Предварительно известно, что из-за этого МОУ, сославшись на "технические проблемы", аннулировало сегодняшнее интернет-голосование в Общественный антикоррупционный совет МОУ и перенесло его на 7 января 2025 года.