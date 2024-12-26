Це не випадковість: блогер та екс-військовий звинуватив міністра оборони у зриві голосування

Попередньо відомо, що через це МОУ, пославшись на "технічні проблеми", анулювало сьогоднішнє інтернет-голосування

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Відомий український блогер та колишній військовослужбовець Юрій Гудименко звинуватив міністра оборони України Рустема Умерова та його підлеглих у зриві голосування у Громадській антикорупційній раді, що проводиться сьогодні. Про це пише "5 канал".

За його словами, незважаючи на те, що голосування мало розпочатися о 9:00, деякі голосували і публічно звітували про це вже о 8:00, а значить, вибори почалися вже "з бюлетенями в ящику".

"Вибори, які ви і без того відкладали більше півроку, тепер ймовірно доведеться скасовувати і проводити заново – а значить, ви і ваші підлеглі продовжуватимуть діяти без чинної Антикорупційної Ради. І ми маємо повірити, що це була випадковість?", – написав Гудименко.

Думку Гудименка побічно підтвердив ТГ-канал "Джокер", який опублікував скрін повідомлення про голосування за кандидата Дану Ярову о 8.36, хоча голосування мало розпочатися о 9.00.

Попередньо відомо, що через це МОУ, пославшись на "технічні проблеми", анулювало сьогоднішнє інтернет-голосування до Громадської антикорупційної ради МОУ та перенесло його на 7 січня 2025 року.