Апелляцию Артура Емельянова будет рассматривать судья ВАКС Панкулич, — СМИ

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 30 декабря планирует рассмотреть апелляционную жалобу бывшего заместителя Председателя Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова по изменению ему меры пресечения на более легкую, рассказывают Факты.

Издание напоминает, что 2 декабря Артур Емельянов был задержан ГБР по подозрению в участии в преступной группировке, которая длительное время выносила "нужные" судебные решения. 4 января Печерский районный суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Журналисты считают, что то, с какой скоростью ВАКС принял к рассмотрению апелляционную жалобу бывшего заместителя председателя высшего хозяйственного суда и назначил заседание, может свидетельствовать о возможном сговоре Емельянова со своими вчерашними коллегами. Примечательно, что председательствующим в заседании определен судья апелляционной палаты ВАКСа Виктор Панкулич.

В материале говорится, что этот судья сам становился участником скандалов и расследований. Так, в начале декабря Высший совет Правосудия даже привлек Виктора Панкулича к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения из-за нарушения прав подозреваемой на защиту. При этом на заседании ВСП судья сказал, что "у подозреваемых нет никаких прав", чем возмутил не только представителей общественности, но и президиум Совета.

А в 2017 году, по информации СМИ, Виктор Панкулич был адвокатом своего брата, который подозревался в умышленном убийстве. Согласно открытым источникам информации, семья судьи владеет имуществом, которое в разы превышает официально задекларированные семьей доходы.