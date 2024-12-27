Апеляцію Артура Ємельянова розглядатиме суддя ВАКС Панкулич, — ЗМІ

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 30 грудня планує розглянути апеляційну скаргу колишнього заступника Голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова щодо зміни йому запобіжного заходу на більш легший, розповідають Факти.

Видання нагадує, що 2 грудня Артур Ємельянов був затриманий ДБР за підозрою в участі у злочинному угрупуванні, яке тривалий час виносило "потрібні" судові рішення. 4 січня Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Журналісти вважають, що те, з якою швидкістю ВАКС взяв до розгляду апеляційну скаргу колишнього заступника голови вищого господарського суду та призначив засідання, може свідчити про можливу змову Ємельянова зі своїми учорашніми колегами. Прикметно, що головуючим у засіданні визначено суддю апеляційної палати ВАКСу Віктора Панкулича.

В матеріалі йдеться, що цей суддя сам ставав учасником скандалів та розслідувань. Так, на початку грудня Вища рада Правосуддя навіть притягнула Віктора Панкулича до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження через порушення прав підозрюваної на захист. При цьому на засіданні ВРП суддя сказав, що "у підозрюваних немає ніяких прав", чим обурив не тільки представників громадськості, але й президію Ради.

А у 2017 році, за інформацією ЗМІ, Віктор Панкулич був адвокатом свого брата, який підозрювався у навмисному вбивстві. Згідно з відкритими джерелами інформації, сім’я судді володіє майном, яке у рази перевищує офіційно задекларовані родиною доходи.