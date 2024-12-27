"Украинская бронетехника" за 2024 год заплатила в бюджет 1 миллиард 44 миллиона гривен

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1 миллиард 44 миллиона гривен — столько налогов в украинский бюджет заплатила "Украинская бронетехника" за 2024 год, говорится в заявлении компании на ее странице в Facebook.

"Для нас это рекордный показатель. И он свидетельствует, прежде всего, о том, что мы растем и развиваемся. А также о том, что отечественная оборонка, которая заметно выросла за этот год, становится опорой для экономики, платя рекордные суммы в бюджет. В нынешних условиях каждая перечисленная гривна — это больше оружия и техники для наших военных", — заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Также по его словам, ООО "Украинская бронетехника" в 2024 году, несмотря на реализацию значительных инвестиционных проектов по расширению производства и освоения новых продуктов, рекордную сумму потратила на благотворительную помощь — 73 миллиона гривен.

"Компания в этом году участвовала в помощи больнице "Охматдет", почти 7 миллионов гривен выделила на поддержку различных благотворительных проектов от Фондов. Впрочем, самая большая статья благотворительных расходов в 2024 году — на поддержку военных. Мы тесно сотрудничаем с огромным количеством подразделений, которые эксплуатируют нашу продукцию, и знаем об их проблемах и потребностях. Именно поэтому в структуре благотворительных расходов компании в этом году более 50 миллионов гривен это средства, за которые мы приобрели и передали военным частям вооружение, необходимое имущество и оборудование", — резюмировал Бельбас.