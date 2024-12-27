"Українська бронетехніка" за 2024 рік заплатила до бюджету 1 мільярд 44 мільйони гривень

Related video

1 мільярд 44 мільйони гривень — стільки податків до українського бюджету заплатила "Українська бронетехніка" за 2024 рік, йдеться в заяві компанії на її сторінці у Facebook.

"Для нас це рекордний показник. І він свідчить, насамперед, про те, що ми зростаємо та розвиваємося. А також про те, що вітчизняна оборонка, яка помітно зросла за цей рік, стає опорою для економіки, сплачуючи рекордні суми до бюджету. В нинішніх умовах кожна перерахована гривня – це більше зброї та техніки для наших військових", — заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Також за його словами, ТОВ "Українська бронетехніка" в 2024 році, попри реалізацію значних інвестиційних проектів з розширення виробництва та освоєння нових продуктів, рекордну суму витратила на благодійну допомогу – 73 мільйони гривень.

"Компанія в цьому році долучалася до допомоги лікарні "Охматдит", майже 7 мільйонів гривень виділила на підтримку різноманітних благодійних проектів від Фондів. Втім, найбільша стаття благодійних витрат в 2024 році – на підтримку військових. Ми тісно співпрацюємо з величезною кількістю підрозділів, які експлуатують нашу продукцію, та знаємо про їхні проблеми та потреби. Саме тому в структурі благодійних витрат компанії цього року понад 50 мільйонів гривень це кошти, за які ми придбали та передали військовим частинам озброєння, необхідне майно та обладнання", — резюмував Бельбас.