Как Netpeak помогают делать онлайн-образование более эффективным: опыт Дія.Освіта

В условиях войны доступ к качественному образованию стал не просто преимуществом, а необходимостью для миллионов украинцев.

Национальная платформа Дія.Освіта ежедневно открывает новые возможности для тех, кто стремится получить знания: от внутренне перемещенных лиц, которые осваивают новые профессии, до предпринимателей, которые адаптируют свой бизнес к вызовам военного времени. Команда проекта столкнулась с типичным для многих образовательных инициатив вопросом: как понять, действительно ли учебные материалы работают эффективно? Почему некоторые пользователи не завершают курсы, и как сделать платформу максимально полезной для каждого?

Ответы на эти и подобные вопросы команда аналитиков Netpeak начала искать, чтобы раскрыть потенциал каждого курса платформы и проследить путь пользователя от начала до конца.

Вызов: понять пользователя, чтобы улучшить его опыт

Когда речь идет о бесплатном образовании национального масштаба, важно понимать не только сколько людей начинают обучение, но и почему некоторые не доходят до финиша. Команда платформы поставила амбициозную цель: найти все барьеры, которые мешают украинцам получать новые знания, и устранить их.

От данных к решениям: как работает аналитика в образовательном проекте

Традиционные метрики электронной коммерции здесь не работают — успех измеряется не в продажах, а в усвоенных знаниях. Поэтому наша команда разработала систему показателей.

Карта образовательного путешествия: отслеживание каждого шага пользователя от регистрации до получения сертификата Анализ точек оттока: выявление моментов, когда студенты прекращают обучение Оценка эффективности контента: измерение вовлеченности и понимания материала

Для реализации проекта был выбран Google Analytics 4, но с существенной адаптацией под образовательные цели. Система интегрировалась с другими сервисами Google, включая Search Console и BigQuery, что позволило создать комплексную картину взаимодействия пользователей с платформой.

Определение целей, основных KPI для дальнейшего роста и полезные метрики, по которым можно отслеживать показатели для "Дія.Освіта"

Мы превратили коммерческие метрики в образовательные. Например, то, что в бизнесе называется 'воронкой продаж', у нас стало 'путем обучения'. Система отслеживает более 20 различных типов взаимодействий пользователя с платформой, включая:

Прогресс прохождения курсов

Взаимодействие с видеоматериалами

Результаты тестирований

Паттерны обучения

Далее наша команда внедрила три типа событий для отслеживания: стандартные, которые автоматически фиксируются системой; адаптированные коммерческие события и специальные образовательные метрики. Для каждого события определили набор важных параметров — от названия курса и имени преподавателя до момента начала и завершения обучения. Интересно, что даже технические термины пришлось адаптировать под образовательный контекст. Например, информация о преподавателях регистрировалась под категорией "бренд товара", а события "view item" и "select item" отражали взаимодействие с видеокурсами. Это позволило сохранить функциональность аналитической системы, адаптировав ее под специфические потребности образовательной платформы.

Будущее образования по данным: результаты и перспективы

Опыт Дія.Освіта показывает, как современные аналитические технологии могут трансформировать подход к онлайн-образованию. Анализ каждого шага пользователя позволяет создавать более эффективные образовательные программы и делает качественное образование доступным для каждого украинца.

Результатом стал комплексный аналитический инструмент, который позволяет отслеживать весь путь пользователя от первого посещения сайта до завершения обучения. Теперь мы можем видеть не просто процент завершения курса, а понимать, на каком этапе происходит наибольший отток пользователей: будь то регистрация, начало теста или его завершение.

Показатели Дія.Освіта

Для удобства мы создали шаблон отчета, который подробно описывает все выполненные настройки и созданные параметры и позволит в дальнейших шагах партнера самостоятельно мониторить показатели.

Внедрение новой аналитической системы позволило создать подробную карту пользовательского опыта и разработать систему оценки эффективности учебных материалов. Теперь каждое решение по развитию платформы базируется на реальных данных и тенденциях.