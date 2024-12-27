Як Netpeak допомагають робити онлайн-освіту ефективнішою: досвід Дія.Освіта

В умовах війни доступ до якісної освіти став не просто перевагою, а необхідністю для мільйонів українців.

Національна платформа Дія.Освіта щодня відкриває нові можливості для тих, хто прагне здобути знання: від внутрішньо переміщених осіб, які опановують нові професії, до підприємців, які адаптують свій бізнес до викликів воєнного часу. Команда проєкту зіткнулася з типовим для багатьох освітніх ініціатив питанням: як зрозуміти, чи дійсно навчальні матеріали працюють ефективно? Чому деякі користувачі не завершують курси, і як зробити платформу максимально корисною для кожного?

Відповіді на ці та подібні питання команда аналітиків Netpeak почала шукати, щоб розкрити потенціал кожного курсу платформи та простежити шлях користувача від початку до кінця.

Виклик: зрозуміти користувача, щоб покращити його досвід

Коли йдеться про безкоштовну освіту національного масштабу, важливо розуміти не лише скільки людей починають навчання, але й чому дехто не доходить до фінішу. Команда платформи поставила амбітну мету: знайти всі бар'єри, які заважають українцям отримувати нові знання, та усунути їх.

Від даних до рішень: як працює аналітика в освітньому проєкті

Традиційні метрики електронної комерції тут не працюють — успіх вимірюється не в продажах, а в засвоєних знаннях. Тому наша команда розробила систему показників.

Карта освітньої подорожі: відстеження кожного кроку користувача від реєстрації до отримання сертифікату Аналіз точок відтоку: виявлення моментів, коли студенти припиняють навчання Оцінка ефективності контенту: вимірювання залученості та розуміння матеріалу

Для реалізації проєкту було обрано Google Analytics 4, але з суттєвою адаптацією під освітні цілі. Система інтегрувалася з іншими сервісами Google, включаючи Search Console та BigQuery, що дозволило створити комплексну картину взаємодії користувачів з платформою.

Визначення цілей, основних KPI для подальшого росту та корисні метрики, за якими можна відстежувати показники для "Дія.Освіта"

Ми перетворили комерційні метрики на освітні. Наприклад, те, що в бізнесі називається 'воронкою продажів', у нас стало 'шляхом навчання'. Система відстежує понад 20 різних типів взаємодій користувача з платформою, включаючи:

Прогрес проходження курсів

Взаємодію з відеоматеріалами

Результати тестувань

Патерни навчання

Далі наша команда впровадила три типи подій для відстеження: стандартні, які автоматично фіксуються системою; адаптовані комерційні події та спеціальні освітні метрики. Для кожної події визначили набір важливих параметрів – від назви курсу та імені викладача до моменту початку та завершення навчання. Цікаво, що навіть технічні терміни довелося адаптувати під освітній контекст. Наприклад, інформація про викладачів реєструвалася під категорією "бренд товару", а події "view item" та "select item" відображали взаємодію з відеокурсами. Це дозволило зберегти функціональність аналітичної системи, адаптувавши її під специфічні потреби освітньої платформи.

Майбутнє освіти за даними: результати та перспективи

Досвід Дія.Освіта показує, як сучасні аналітичні технології можуть трансформувати підхід до онлайн-освіти. Аналіз кожного кроку користувача дозволяє створювати ефективніші освітні програми та робить якісну освіту доступнішою для кожного українця.

Результатом став комплексний аналітичний інструмент, який дозволяє відстежувати весь шлях користувача від першого відвідування сайту до завершення навчання. Тепер ми можемо бачити не просто відсоток завершення курсу, а розуміти, на якому етапі відбувається найбільший відтік користувачів: чи це реєстрація, початок тесту, чи його завершення.

Показники Дія.Освіта

Для зручності ми створили шаблон звіту, який детально описує всі виконані налаштування та створені параметри й дозволить в подальших кроках партнера самостійно моніторити показники.

Впровадження нової аналітичної системи дозволило створити детальну карту користувацького досвіду та розробити систему оцінки ефективності навчальних матеріалів. Тепер кожне рішення щодо розвитку платформи базується на реальних даних та тенденціях.