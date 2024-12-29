Агентство оборонных закупок вместо украинских "Шарков" и "Фурий" закупило на миллиард польские "крылья", — Миселюк

Миселюк утверждает, что уже 13-15 ноября было перечислено полякам почти миллиард гривен предварительной оплаты.

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Несмотря на заявления министра обороны, якобы в 2024-м году украинские дроны составили 96,2% из поставленных Силам обороны беспилотников, на самом деле основную функцию разведчиков на поле боя все еще выполняют китайские аппараты. А недавно стало известно, что Агентство оборонных закупок, которое возглавляет Марина Безрукова, в конце года заплатило 1 миллиард гривен за польские БПЛА типа "крыло", когда украинская индустрия беспилотников производит значительно более дешевые аналоги. Об этом написал в своем блоге на Главкоме политолог Андрей Миселюк.

"Вы все знаете о беспилотниках "Шарк", "Фурия", "Лелека" — эти самолеты выполняют функцию разведки и корректировки огня для наших артиллеристов. Несмотря на то, что предприятия-производители не загружены заказами и украинские самолеты стоят минимум в два-три раза дешевле, Минобороны по непонятным причинам контрактует польские дроны!", — подчеркнул он.

При этом Миселюк утверждает, что уже 13-15 ноября было перечислено полякам почти миллиард гривен предварительной оплаты. При этом, по его словам, за цену каждого польского беспилотника можно купить 4 беспилотника "Шарк", оптике и возможностям полета которых сейчас нет равных на мировом рынке. Или же 3 беспилотника "Фурия", которые используются нашими артиллеристами для корректировки огня.

"И что мы имеем — волонтеры продолжают собирать на "Шарки", а Агентство оборонных закупок вкладывает средства в иностранную экономику, еще и покупая значительно более дорогие беспилотники", — резюмировал Миселюк.