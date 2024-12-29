Агенція оборонних закупівель замість українських "Шарків" та "Фурій" закупила на мільярд польські "крила", - Миселюк

Миселюк стверджує, що вже 13-15 листопада було здійснено на поляків майже мільярд гривень попередньої оплати.

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Попри заяви міністра оборони, нібито у 2024-ому році українські дрони склали 96,2% з поставлених Силам оборони безпілотників, насправді основну функцію розвідників на полі бою все ще виконують китайські апарати. А нещодавно стало відомо, що Агенція оборонних закупівель, яку очолює Марина Безрукова, наприкінці року заплатила 1 мільярд гривень за польські БПЛА типу "крило", коли українська індустрія безпілотників виробляє значно дешевші аналоги. Про це написав в своєму блозі на Главкомі політолог Андрій Миселюк.

"Ви всі знаєте про безпілотники "Шарк", "Фурія", "Лелека" – ці літаки виконують функцію розвідки та коригування вогню для наших артилеристів. Попри те, що підприємства-виробники не завантажені замовленнями і українські літаки коштують щонайменше в два-три рази дешевше, Міноборони з незрозумілих причин контрактує польські дрони!", — наголосив він.

При цьому Миселюк стверджує, що вже 13-15 листопада було здійснено на поляків майже мільярд гривень попередньої оплати. При цьому, за його словами, за ціну кожного польського безпілотника можна купити 4 безпілотники "Шарк", оптиці та можливостям польоту яких зараз немає рівних на світовому ринку. Або ж 3 безпілотники "Фурія", які використовуються нашими артилеристами для коригування вогню.

"І що ми маємо – волонтери продовжують збирати на "Шарки", а Агенція оборонних закупівель вкладає кошти в іноземну економіку, ще й купуючи значно дорожчі безпілотники", — резюмував Миселюк.