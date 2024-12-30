Смартфон на подарок: 7 причин выбрать iPhone 16 Pro Max

Когда позволяет бюджет, выбор смартфона на подарок, склоняется к флагманским устройствам. Они интересные в техническом плане, внешне привлекательны. Классические моноблочные модели практичнее и долговечнее «раскладушек». Тот же iPhone 16 Pro Max обходит складные мобильники по ряду параметров. Чего только стоит его шести ядерный процессор Apple A18 Pro с мощной графической составляющей. Он поддерживает ускоренную трассировку лучей и другие технологии обработки изображений.

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Привлекательный дизайн

Поскольку титановые смартфоны на пике популярности, вау-эффект от внешности Про Макса гарантирован. Он комфортен в руке благодаря усовершенствованным технологиям шлифовки. Тут выдержан баланс между гладкостью и матовостью поверхности.

Доступно четыре цвета:

Титановый черный — для приверженцев классического стиля.

Натуральный титан можно носить без чехла. Меньше марается и хорошо маскирует царапины.

Белый не собирает отпечатки пальцев, эффектно смотрится под прозрачным силиконовым кейсом.

Пустынный — нечто среднее между золотом и бронзой — уходит в ненавязчивый бежевый, не надоедает.

Инструмент для подработки

Премиальный Айфон может стать мотивацией к успеху и рабочим инструментом. С его помощью удастся подзаработать, организовывая уличные фотосъемки или делая контент для локальных брендов и блогов. Также смартфон подходит для написания или перевода статей. Большая диагональ позволяет работать в текстовых редакторах без ущерба глазам.

Долгожданное обновление

Покупка нового Про Макса для владельца давно снятого с производства "яблокофона" — читерский ход. После модели с устаревшими характеристиками возможности 16 Pro Max покажутся нереальными. Особенно порадуют динамический островок, экран с адаптивной частотой обновления и тройная камера 48 Мегапикселей.

Долгий срок службы

Подаренный в канун 2025 года, Айфон прослужит, минимум, 5 лет. И это только с официальными обновлениями от производителя. Если бережно обращаться со смартфоном, не игнорировать техническое обслуживание и следить за состоянием батареи, можно рассчитывать на больший срок службы.

Оригинальность при вручении подарка

Хоть флагманский смартфон и большой, его габариты позволяют выбрать любой необычный способ вручения:

В "матрешке" из коробок разного размера; в формате квеста с подсказками в записках или СМС-сообщениях; в торте, который нужно аккуратно разбить молоточком. Главное — хорошо упаковать, чтобы коробка не пострадала.

Кладезь идей для подарков в дальнейшем

iPhone 16 Pro Max существенно упрощает выбор подарков на последующие праздники. Обладателю "яблокофона" можно дарить полезные аксессуары: зарядные устройства, наушники, защитные чехлы, колонки, стикеры, совместимые умные часы.

Если телефон, полученный в подарок, со временем надоест, не составит труда продать его за хорошие деньги. К Про Максам на вторичном рынке — повышенный интерес.