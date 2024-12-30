Смартфон на подарунок: 7 причин обрати iPhone 16 Pro Max

Коли дозволяє бюджет, вибір смартфона на подарунок схиляється до флагманських пристроїв. Вони цікаві в технічному плані, зовні привабливі. Класичні моноблочні моделі практичніші та довговічніші за "розкладачки". Той же iPhone 16 Pro Max обходить складні мобільники за низкою параметрів. Чого тільки вартий його шести ядерний процесор Apple A18 Pro з потужною графічною складовою. Він підтримує прискорене трасування променів та інші технології обробки зображень.

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Привабливий дизайн

Оскільки титанові смартфони на піку популярності, вау-ефект від зовнішності Про Макса гарантований. Він комфортний у руці завдяки вдосконаленим технологіям шліфування. Тут витримано баланс між гладкістю і матовістю поверхні.

Доступно чотири кольори:

Титановий чорний — для прихильників класичного стилю.

Натуральний титан можна носити без чохла. Менше мажеться і добре маскує подряпини.

Білий не збирає відбитки пальців, ефектно виглядає під прозорим силіконовим кейсом.

Пустельний — щось середнє між золотом і бронзою — йде в ненав'язливий бежевий, не набридає.

Інструмент для підробітку

Преміальний Айфон може стати мотивацією до успіху та робочим інструментом. З його допомогою вдасться підзаробити, організовуючи вуличні фотозйомки або роблячи контент для локальних брендів і блогів. Також смартфон підходить для написання або перекладу статей. Велика діагональ дозволяє працювати в текстових редакторах без шкоди очам.

Довгоочікуване оновлення

Купівля нового Про Макса для власника давно знятого з виробництва "яблокофона" — читерський хід. Після моделі із застарілими характеристиками можливості 16 Pro Max здадуться нереальними. Особливо порадують динамічний острівець, екран з адаптивною частотою оновлення і потрійна камера 48 Мегапікселів.

Довгий термін служби

Подарований напередодні 2025 року, Айфон прослужить щонайменше 5 років. І це тільки з офіційними оновленнями від виробника. Якщо дбайливо поводитися зі смартфоном, не ігнорувати технічне обслуговування і стежити за станом батареї, можна розраховувати на більший термін служби.

Оригінальність під час вручення подарунка

Хоч флагманський смартфон і великий, його габарити дають змогу вибрати будь-який незвичайний спосіб вручення:

У "матрьошці" з коробок різного розміру; у форматі квесту з підказками в записках або СМС-повідомленнях; у торті, який потрібно акуратно розбити молоточком. Головне — добре упакувати, щоб коробка не постраждала.

Джерело ідей для подарунків надалі

iPhone 16 Pro Max істотно спрощує вибір подарунків на наступні свята. Власнику "яблокофона" можна дарувати корисні аксесуари: зарядні пристрої, навушники, захисні чохли, колонки, стікери, сумісні розумні годинники.

Якщо телефон, отриманий у подарунок, з часом набридне, не важко буде продати його за хороші гроші. До Про Максів на вторинному ринку — підвищений інтерес.