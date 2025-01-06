Доведенный до банкротства харьковский "Мегабанк" Виктора Субботина может нанести Украине убытки на 6 млрд грн, — СМИ

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Виктор Субботин, непрерывно возглавляющий "Укрэнергомашины" (до 2021 года АО "Турбоатом") с 2007 года, мог использовать свое положение для личного обогащения и нанесения миллиардных убытков украинскому государству, из-за чего сейчас фигурирует в ряде уголовных дел. Деятельность Субботина проанализировало издание "Факты" , рассказывают "Українські Новини".

Издание отмечает, что Субботину принадлежат 70% акций ныне обанкротившегося харьковского банка "Мегабанк". ГБР расследует факт вывода недвижимости банка лицами, связанными с российским букмекером 1XBET. Фонд государственного имущества обвинял Субботина в невыполнении кредитных обязательств и в невозврате средств, которые были выданы группе его компаний и "Мегабанку". На сегодня совокупная задолженность Субботина по кредитным договорам составляет более 2,3 млрд грн. В июне 2022 года Нацбанк принял решение вывести "Мегабанк" с рынка.

По мнению экспертов, Субботин мог уклоняться от внедрения реальной корпоративной модели управления банком, назначал на руководящие должности своих родственников, а решения о кредитовании в "Мегабанке" принимались в пользу связанных с владельцем лиц и компаний.

В материале говорится, что все средства, которые были в обороте государственной "Укрэнергомашины", в том числе и на выполнение контрактов, контролируемых ЕБРР и ЕИБ, находились на счетах коммерческого "Мегабанка" с момента его создания. Счета в "Мегабанке" имели и многочисленные коммунальные предприятия Харькова. Они тоже потеряют доступ к своим средствам, что может навредить городу и области в условиях войны. Кроме того, "Мегабанк" задолжал около 500 млн грн Минфину по кредиту Европейского инвестиционного банка. По подсчетам бывшего руководства "Мегабанка", его неплатежеспособность нанесет Украине убытки на 6 млрд грн.

При этом, как отмечают журналисты, Субботин тормозит деятельность Фонда гарантирования вкладов, который по законодательству, от имени государства должен возместить вкладчикам средства. Ведь после признания банка неплатежеспособным именно временная администрация ФГВФЛ является его единственным законным органом управления.

Кроме "Мегабанка", Субботина пытаются привлечь к ответственности как харьковского депутата за нарушение антикоррупционного законодательства. Как рассказывает издание, в разгар полномасштабной войны он стал владельцем дома в Харькове общей площадью 1041,3 м кв, приобрел дом в Закарпатской области (272,2 м кв.) вместе с землей. Задекларировал также 2 земельных участка на более 5,5 тыс. м кв. Параллельно задекларировал немалое свое и жены состояние, миллионные заработки и акции с десятка различных предприятий, а также золото стоимостью более 114 млн грн.