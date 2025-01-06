Доведений до банкрутства харківський "Мегабанк" Віктора Суботіна може завдати Україні збитків на 6 млрд грн, - ЗМІ

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Віктор Суботін, що безперервно очолює "Укренергомашини" (до 2021 року АТ "Турбоатом") з 2007 року, міг використовувати своє становище для особистого збагачення і завдання мільярдних збитків українській державі, через що нині фігурує у низці кримінальних справ. Діяльність Суботіна проаналізувало видання "Факти" , розповідають "Українські Новини".

Видання зазначає, що Суботіну належать 70% акцій нині збанкрутілого харківського банку "Мегабанк". ДБР розслідує факт виведення нерухомості банку особами, що повʼязані із російським букмекером 1XBET. Фонд державного майна звинувачував Суботіна у невиконанні кредитних зобов'язань та у неповерненні коштів, що були видані групі його компаній та "Мегабанку". На сьогодні сукупна заборгованість Суботіна за кредитними договорами становить понад 2,3 млрд грн. У червні 2022 року Нацбанк ухвалив рішення вивести "Мегабанк" з ринку.

На думку експертів, Суботін міг ухилятися від запровадження реальної корпоративної моделі управління банком, призначав на керівні посади своїх родичів, а рішення про кредитування в "Мегабанку" ухвалювалися на користь пов’язаних з власником осіб та компаній.

У матеріалі йдеться, що всі кошти, які були в обороті державної "Укренергомашини", зокрема, й на виконання контрактів, що контролюються ЄБРР та ЄІБ, перебували на рахунках комерційного "Мегабанку" з моменту його створення. Рахунки в "Мегабанку" мали й численні комунальні підприємства Харкова. Вони теж втратять доступ до своїх коштів, що може зашкодити місту та області в умовах війни. Крім того, "Мегабанк" заборгував близько 500 млн грн Мінфіну за кредитом Європейського інвестиційного банку. За підрахунками колишнього керівництва "Мегабанку", його неплатоспроможність завдасть Україні збитків на 6 млрд грн.

При цьому, як зазначають журналісти, Суботін гальмує діяльность Фонду гарантування вкладів, який за законодавством, від імені держави має відшкодувати вкладникам кошти. Адже після визнання банку неплатоспроможним саме тимчасова адміністрація ФГВФО є його єдиним законним органом управління.

Окрім "Мегабанку", Суботіна намагаються притягнути до відповідальності як харківського депутата за порушення антикорупційного законодавства. Як розповідає видання, у розпал повномасштабної війни він став власником будинку у Харкові загальною площею 1041,3 м кв, придбав будинок у Закарпатській області (272,2 м кв.) разом із землею. Задекларував також 2 земельні ділянки на понад 5,5 тис. м кв. Паралельно задекларував чималі свої та дружини статки, мільйонні заробітки та акції з десятка різних підприємств, а також золото вартістю понад 114 млн грн.