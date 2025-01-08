Хотів висушити штани в незвичний спосіб: на Закарпатті чоловік влаштував пожежу у квартирі

Завдяки своїм сусідам ужгородець обійшовся лише переляком. Він поклав предмет свого гардероба у газову духовку, аби штани висохли у теплі, а сам пішов відпочивати.

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Опівночі у середу, 8 січня, Служба порятунку отримала повідомлення про пожежу, яка сталася в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Оноківській в Ужгороді. Про це повідомляє головне управління ДСНС в Закарпатській області.

Мешканці будинку забили на сполох, коли відчули запах горілої тканини, який долинав з квартири сусіда. І поки одні викликали рятувальників, інші допомагали чоловікові ліквідувати займання.

Пожежу вдалося локалізувати власними силами ще до прибуття пожежно-рятувальних частин, після чого у приміщенні залишилося сильне задимлення.

Розгублений господар розповів, що причиною пожежі стала стара газова духовка на кухні. До неї чоловік поклав на просушування власні штани та пішов відпочивати. Він, як зазначають рятувальники, не міг усвідомити, що лише вчасне реагування на подію врятувало його від отруєння токсичним димом.

Нагадаємо, 2 січня по вулиці Івана та Юрія Лип (колишня Гайдара) в Хаджибейському районі Одеси на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку виникла пожежа. Як виявилося, у квартирі загорілася та вибухнула пральна машина.

У жовтні в Харківській області через лісову пожежу, яка почалася з боку села Рубці на Донеччині, знищено близько 1100 дерев'яних будинків села Піски-Радьківські. Четверо людей згоріли живцем, а двоє отримали опіки.