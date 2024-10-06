У Харківській області повністю згоріло село через лісову пожежу (відео)

Вогонь прийшов з Донецької області. Ймовірно, причиною стали російські обстріли.

Related video

У Харківській області через лісову пожежу повністю згоріло село Піски-Радьківські. Про це повідомив керівник слідчого управління в області Сергій Болвінов у своєму Facebook.

Як відомо, понад тисяча будинків знищені через надзвичайну ситацію на початку жовтня 2024 року.

Четверо людей згоріли живцем, а двоє отримали опіки. Загинули двоє жінок-переселенок, одна місцева мешканка та один чоловік.

"Вони просто не встигли втекти — полум'я розповсюджувалося шаленими темпами", — розповів Болвінов.

Пожежа почалася з боку села Рубці (Донецька область). Після цього вогонь перекинувся на Борівське лісництво.

Пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а згодом почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме тут, на території одного з благодійних фондів, загинули люди.

Знищено близько 1100 дерев'яних будинків. Через надзвичайну ситуацію 60 людей евакуйовано.

"Розслідуємо цю справу та невдовзі встановимо причину пожежі. Не виключено, що ліс на Донеччині зайнявся через російські обстріли", — додав Сергій Болвінов.

Нагадаємо, під Луганськом згоріло село.

Також Фокус писав про масштабну пожежу на автозаводі в США.