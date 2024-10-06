В Харьковской области полностью сгорело село из-за лесного пожара (видео)

Огонь пришел из Донецкой области. Вероятно, причиной стали российские обстрелы.

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В Харьковской области из-за лесного пожара полностью сгорело село Пески-Радьковские. Об этом сообщил руководитель следственного управления в области Сергей Болвинов в своем Facebook.

Как известно, более тысячи домов уничтожены из-за чрезвычайной ситации в начале октября 2024 года.

Четыре человека сгорели заживо, а двое получили ожоги. Погибли две женщины-переселенки, одна местная жительница и один мужчина.

"Они просто не успели убежать — пламя распространялось бешеными темпами", — рассказал Болвинов.

Пожар начался со стороны села Рубцы (Донецкая область). После этого огонь перекинулся на Боровское лесничество.

Пожар охватил ландшафтный парк "Червонооскольский", а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно здесь, на территории одного из благотворительных фондов, погибли люди.

Уничтожено около 1100 деревянных домов. Из-за чрезвычайной ситуации 60 человек эвакуированы.

"Расследуем это дело и вскоре установим причину пожара. Не исключено, что лес в Донецкой области занялся из-за российских обстрелов", — добавил Сергей Болвинов.

Напомним, под Луганском сгорело село.

Также Фокус писал о масштабном пожаре на автозаводе в США.