Хотел высушить штаны необычным способом: на Закарпатье мужчина устроил пожар в квартире

Благодаря своим соседям ужгородец обошелся лишь испугом. Он положил предмет своего гардероба в газовую духовку, чтобы штаны высохли в тепле, а сам пошел отдыхать.

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В полночь в среду, 8 января, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в многоквартирном жилом доме на улице Оноковской в Ужгороде. Об этом сообщает главное управление ГСЧС в Закарпатской области.

Жители дома забили тревогу, когда почувствовали запах горелой ткани, который доносился из квартиры соседа. И пока одни вызвали спасателей, другие помогали мужчине ликвидировать возгорание.

Пожар удалось локализовать собственными силами еще до прибытия пожарно-спасательных частей, после чего в помещении осталось сильное задымление.

Растерянный хозяин рассказал, что причиной пожара стала старая газовая духовка на кухне. В нее мужчина положил на просушку собственные штаны и пошел отдыхать. Он, как отмечают спасатели, не мог осознать, что только своевременное реагирование на событие спасло его от отравления токсичным дымом.

Напомним, 2 января по улице Ивана и Юрия Лип (бывшая Гайдара) в Хаджибейском районе Одессы на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома возник пожар. Как оказалось, в квартире загорелась и взорвалась стиральная машина.

В октябре в Харьковской области из-за лесного пожара, который начался со стороны села Рубцы в Донецкой области, уничтожено около 1100 деревянных домов села Пески-Радьковские. Четыре человека сгорели заживо, а двое получили ожоги.