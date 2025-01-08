Плитка шоколаду за 85 гривень: які продукти в Україні підскочать в ціні

Українців попередили про те, які продукти подорожчають у 2025 році. Нардеп Іван Чайківський пояснив, чому вартість товарів у супермаркетах росте.

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У 2025 році в Україні зростуть ціни на низку продуктів. Про це 8 січня повідомили в ефірі телемарафону.

На що зростуть ціни

Ціна на яйця після подорожчання впала вдвічі, і це пов’язано з потеплінням. Однак вартість шоколаду, наприклад, зросла через зріст цін на какао у світі.

Експерти прогнозують збільшення цін на базові продукти вже навесні.

Зокрема, це торкнеться:

шоколаду (до 80-85 гривень за плитку);

овочів, особливо — картоплі;

фруктів;

хлібу;

макаронних виробів.

Молочні продукти й м’ясо теж подорожчають, але не так суттєво.

Попри подорожчання продуктів саме аграрний сектор залишається одним з основних двигунів української економіки. Зокрема, за 2024 рік Україна експортувала продукції на $24,5 мільярда, що майже дорівнює показникам 2021 року.

Чому дорожчають продукти

Нардеп, член комітету з питань аграрної та земельної політики Іван Чайківський пояснив, що на ціноутворення впливають немало чинників. Зокрема, погода й кліматичні умови, технології аграріїв та війна.

"Сьогодні аграрному сектору потрібно переорієнтовуватися фактично у своєму виробництві", — зазначив він.

Парламентар запевнив, що така переорієнтація вже відбувається. Наприклад, вирощування овочів переходить у центральні регіони. Проте на переналаштування потрібен час.

На вартість продукції впливають логістика, перероблення, податки, ціни на електроенергію і пальне, нестача робочих рук. Також важливим фактором є зберігання продуктів, особливо овочів, бо вони найбільше подорожчали. Через блекаути товар зіпсувався, і це теж вплинуло на ціноутворення.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів в Україні підскочили ціни на один продукт. З’ясувалось, що це пов’язано з вичерпування запасів у багатьох місцевих виробників.

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