Плитка шоколада за 85 гривен: какие продукты в Украине подскочат в цене

Украинцев предупредили о том, какие продукты подорожают в 2025 году. Нардеп Иван Чайкивский объяснил, почему стоимость товаров в супермаркетах растет.

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В 2025 году в Украине вырастут цены на ряд продуктов. Об этом 8 января сообщили в эфире телемарафона.

На что вырастут цены

Цена на яйца после подорожания упала вдвое, и это связано с потеплением. Однако стоимость шоколада, например, выросла из-за роста цен на какао в мире.

Эксперты прогнозируют увеличение цен на базовые продукты уже весной.

В частности, это коснется:

шоколада (до 80-85 гривен за плитку);

овощей, особенно — картофеля;

фруктов;

хлеба;

макаронных изделий.

Молочные продукты и мясо тоже подорожают, но не так существенно.

Несмотря на подорожание продуктов именно аграрный сектор остается одним из основных двигателей украинской экономики. В частности, за 2024 год Украина экспортировала продукции на $24,5 миллиарда, что почти равно показателям 2021 года.

Почему дорожают продукты

Нардеп, член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Иван Чайкивский объяснил, что на ценообразование влияют немало факторов. В частности, погода и климатические условия, технологии аграриев и война.

"Сегодня аграрному сектору нужно переориентироваться фактически в своем производстве", — отметил он.

Парламентарий заверил, что такая переориентация уже происходит. Например, выращивание овощей переходит в центральные регионы. Однако на перенастройку нужно время.

На стоимость продукции влияют логистика, переработка, налоги, цены на электроэнергию и топливо, нехватка рабочих рук. Также важным фактором является хранение продуктов, особенно овощей, потому что они больше всего подорожали. Из-за блэкаутов товар испортился, и это тоже повлияло на ценообразование.

Напомним, за последние несколько недель в Украине подскочили цены на один продукт. Выяснилось, что это связано с исчерпанием запасов у многих местных производителей.

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