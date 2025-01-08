Український Telegram-канал "Труха" заборонили в Білорусі за "екстремізм", — білоруські ЗМІ

У білоруському МВС заявляють, що мережа каналів "публікує свідомо неправдиві відомості про Білорусь" та бере участь у "деструктивній пропаганді".

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Українську мережу Telegram-каналів "Труха" визнали "екстремістською" та заборонили в Білорусі. Про це повідомило білоруське видання "Наша Ніва" з посиланням на рішення суду Залізничного району Гомеля та Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБОПиК) Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Повідомляється, що Суд Залізничного району Гомеля вніс до списку "екстремістських" і заборонених 50 каналів мережі "Труха" на всіх платформах.

У ГУБОЗіК пояснили, що рішення суду пов'язано з "публікацією свідомо неправдивих відомостей про Білорусь, участю в деструктивній пропаганді та інформаційних вкиданнях".

"Ну, справжнє "визнання" від поплічників Росії. Значить все робимо правильно, працюємо далі", — прокоментували рішення в Telegram-каналі "Труха Україна".

Після цього власник мережі Максим Лавриненко оголосив про запуск каналу "Труха Білорусь".

"Ми за білоруський народ. Ми розуміємо складну ситуацію, ми розуміємо, чому так вийшло. Круто, що нас визнають, нас бояться. Значить, ми все робимо правильно", — сказав він.

Нагадаємо, 7 січня ЗМІ повідомляли, що Білорусь стягнула війська на кордон з Україною. Голова Центру протидії дезінформації РНБО зазначав, що на сьогодні загрози вторгнення регулярних білоруських військ до України немає.

Також 7 січня білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може "не витримати як держава" участі у війні.