"Чого він вякає": Лукашенко "розрекламував" диктатуру і нагадав Зеленському про минуле

Лідер Олександр Лукашенко заявив, що в разі участі у війні Білорусь може "не витримати як держава". Він висловився і про те, що президент України Володимир Зеленський озвучив опозиційне гасло "Жыве Беларусь".

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Краще диктатура як в Білорусі, ніж демократія як в Україні. Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко під час святкування Різдва у храмі, як передали 7 січня у виданні БЕЛТА.

Зі слів лідера, білоруси всі ці роки "йшли тонким льодом, але жодного разу не проломили лід". Це він назвав головним досягненням уряду, коментуючи розвиток в умовах зовнішніх викликів.

"Скрізь щось… Фермери щось ламають, гноєм закидають уряд, війни йдуть та інше. Озброюються. А цей маленький острівець (не такий уже й маленький, як я вважаю, але острівець) — мирний", — запевнив Лукашенко.

Він звинуватив західних політиків у тому, що їм "тисне", нібито хочеться втягнути Білорусь у війну. У цьому контексті президент засудив поведінку лідера України Володимира Зеленського.

"Ми ж нормально з ним були, у добрих взаєминах. І моя маленька сім'я також. Чого він вякає, чого йому не вистачає? Йому дають команду. Потрібно всіляко робити все, щоб втягнути країну у війну", — зазначив він.

Лукашенко підкреслив, що якщо Білорусь втягнуть у війну, — це "важка ситуація". Він припустив, що буде ризик "не витримати як держава", та запевнив, що тому діє терпляче, але наполегливо.

"Робимо свою справу. Час все відбудує. Час дасть усім оцінку. Але нам треба вистояти. Нехай кажуть, що у нас тут диктатура, ще чогось. Слухайте краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні. Нам треба витримати це. В жодному разі не можна шарахатись", — заявив політик.

Також він згадав слова Зеленського у новорічному зверненні щодо Білорусі. Зі слів Лукашенка, "природно", що країна "живе".

"Він, правда, сказав, що скоро у всій Білорусі всі ці гасла вимовлятимуть. Він начебто натякав, що скоро в нас буде, як в Україні. Я так подумав, почувши його. І думаю : "Не дай боже"", — додав лідер.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв’ю президент України Володимир Зеленський пояснив, чому зневажає російський народ. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів йому погрозами.

У ЗМІ повідомили, що візит спецпредставника новообраного президента США Кіта Келлога в Україну переноситься. Цю інформацію прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга.