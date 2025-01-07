"Чего он вякает": Лукашенко "разрекламировал" диктатуру и напомнил Зеленскому о прошлом

Лидер Александр Лукашенко заявил, что в случае участия в войне Беларусь может "не выдержать как государство". Он высказался и о том, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил оппозиционный лозунг "Жыве Беларусь".

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Лучше диктатура как в Беларуси, чем демократия как в Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время празднования Рождества в храме, как передали 7 января в издании БЕЛТА.

По словам лидера, белорусы все эти годы "шли по тонкому льду, но ни разу не проломили лед". Это он назвал главным достижением правительства, комментируя развитие в условиях внешних вызовов.

"Везде что-то... Фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее. Вооружаются. А этот маленький островок (не такой уж и маленький, как я считаю, но островок) — мирный", — заверил Лукашенко.

Он обвинил западных политиков в том, что им "давит", якобы хочется втянуть Беларусь в войну. В этом контексте президент осудил поведение лидера Украины Владимира Зеленского.

"Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья также. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Нужно всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что если Беларусь втянут в войну, — это "тяжелая ситуация". Он предположил, что будет риск "не выдержать как государство", и заверил, что поэтому действует терпеливо, но настойчиво.

"Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пусть говорят, что у нас здесь диктатура, еще чего-то. Слушайте лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", — заявил политик.

Также он вспомнил слова Зеленского в новогоднем обращении относительно Беларуси. По словам Лукашенко, "естественно", что страна "живет".

"Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси все эти лозунги будут произносить. Он как будто намекал, что скоро у нас будет, как в Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: "Не дай бог"", — добавил лидер.

Напомним, в недавнем интервью президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему презирает российский народ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил ему угрозами.

В СМИ сообщили, что визит спецпредставителя новоизбранного президента США Кита Келлога в Украину переносится. Эту информацию прокомментировал министр иностранных дел Андрей Сибига.